Экономист Ракша: повышение МРОТ выведет народ из бедности

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. Сейчас его уровень — 16 242 рублей.
«Одна из основных целей и задач наших властей – это борьба с бедностью, а МРОТ у нас повышается по отношению к прожиточному уровню. Поэтому с 1 января, когда повысится МРОТ на 18,5 процентов, у нас большое количество людей выйдет из бедности, хоть и формально. И это будет большим достижением нашего правительства», — заметил Денис Ракша.Читайте также:
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