Экономист раскрыл главную проблему большинства россиян в 2024 году

Россияне могут получать пенсию в 50 тысяч рублей, зарабатывая от 120 тысяч в месяц, об этом сообщила сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью для Lenta.ru.