Экономист раскрыл главную проблему большинства россиян в 2024 году

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В 2023 году выдачи кредитов в России выросли более чем в 1,5 раза — банки одобрили населению ссуды на 16,8 трлн рублей. Почти половина новых кредитов пришлась на ипотеку, несмотря на рост ставок.
Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин назвал тревожной ситуацию с кредитной нагрузкой. В эфире «Радио 1» он назвал выплату кредитов главной задачей большинства россиян в 2024 году.
Эксперт подчеркнул, что рынок подогревает льготная ипотека. И если власти откажутся от неё, в скором времени могут пострадать многие девелоперы.
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«В больших городах, где развит сектор услуг, а не оборонный комплекс, люди набирают кредитов, чтобы улучшить своё текущее состояние потребления, и что будет дальше, пока непонятно. При этом, даже при снижении текущего уровня ставок, кредиты будут очень большой нагрузкой. Потому что это не те ставки, как в Европе или США, это ставки в три раза их превышающие, поэтому в этом году у тех, кто брал кредиты в 2023-м, будет одна задача – расплачиваться по ним», — заметил экономист.
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Екатерина Шмакова