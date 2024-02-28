Экономист раскрыл, сколько на самом деле денег у россиян

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Исследовательский холдинг РОМИР выяснил, что 52% россиян по итогам 2023 года не оказалось сбережений, ещё 40% заявили, что хранят все деньги в рублях и только 1% перевели все заначки в доллары и евро.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец уверен, что данные занижены. По его информации, в России насчитывается порядка 100 млн банковских счетов, на которых лежат порядка 40 трлн рублей.
Также экономист привёл данные Центробанка, согласно которым, у населения хранится порядка 100 млрд долларов.
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«Сейчас порядка 40 триллионов рублей лежит в банковской системе. Понятно, что большая часть – это крупные счета, но треть приходится на основную массу населения, на вклады меньше миллиона рублей. Это говорит о том, что деньги у людей есть, и их много. Просто далеко не все считают, что это сбережения. Да и к тому же, насколько я знаю, РОМИР проводит опросы по телефону, и в таком формате основная масса респондентов ответит, что у них нет денег», — ответил Зубец.
«Сейчас самый интересный актив – это рубли, потому что можно легко получить ставку по депозиту в 15 процентов. А учитывая, что инфляция по прошлому году восемь процентов, то семь процентов можно заработать легко, не напрягаясь, одним движением пальца открыв себе в телефоне счёт депозита в банке», — заключил экономист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова