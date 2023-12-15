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В Госдуме раскрыли, как долго Центробанк будет поднимать ключевую ставку

Депутат Делягин назвал ожидаемым и опасным повышение ставки ЦБ до 16%
15 декабря 2023, 14:13
Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Центробанк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16%. Это пятое подряд повышение ставки на фоне растущей инфляции.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с «Радио 1» назвал такое решение ожидаемым. По его словам, глава регулятора Эльвира Набиуллина буквально получила на это разрешение от президента.
«Это было ожидаемо, потому то Набиуллина сказала, что она не будет снижать процентную ставку в этом году, но, может быть, повысит после того, как президент дал ей карт бланш, сказав, что самое главное – это финансовая стабильность, просто повторив дословно ее заявление. Естественно, когда человек получает поддержку, он действует так, как действовал до этого», — сказал Делягин.

Парламентарий подчеркнул, что повышение ставки разгонит инфляцию и может отразиться на курсе рубля, если в России отменят обязательную продажу валютной выручки. Однако уже в следующем году Центробанк может пойти на снижение ключевой ставки, добавил он.
«Я думаю, что в следующем году процентная ставка всё-таки будет снижаться, потому что удар по экономике нанесён уже существенный, и, насколько я могу судить, основные цели выполнены. Дальнейшее нанесение ущерба экономике может быть опасно для самой Набиуллиной, а она является слишком ценным кадром для Запада, чтобы ей рисковать», — заключил собеседник.
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#центробанк
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#экономика
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#эльвира набиуллина
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Центробанк вновь повысил ключевую ставку
Центробанк повысил ключевую ставку до 16%
15 декабря 2023, 13:27

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Отмечается, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года. 

Ранее повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% было анонсировано Центробанком 27 октября. До этого показатели повышались в середине сентября. 

Как отмечали в регуляторе, такие меры начали приниматься в июле текущего года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В связи с принятой стратегией, экономисты неоднократно заявляли, что ключевая ставка продолжит повышаться и дальше. О том же ранее заявляла и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

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#центробанк
#ключевая ставка
#экономика
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Сбербанк анонсировал повышение ставок по вкладам
Сбербанк повысил ставки по ряду рублёвых вкладов до 16% годовых
15 декабря 2023, 12:28

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Сбербанк повысил ставки по ряду рублёвых вкладов с максимальной доходностью в 16% годовых. Об этом сообщается на сайте банка.
Отмечается, что рост показателей составил от 0,8 до 1,68 процентного пункта. 

Сбербанк анонсировал повышение ставок по популярным вкладам «Лучший %» и линейкам СберВкладов и Управляй. 

При этом в банке отметили, что эти вклады доступны только зарплатным клиентам, у которых есть подписка. Также одним из условий является то, что при открытии вклада «новыми» средствами, они не должны были в течение предыдущих трёх месяцев храниться на других вкладах в Сбербанке. 

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#сбербанк
#вклады
#рост
#россия
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Экономист Надоршин: «Роста инвестиций в гражданском секторе не случилось»
15 декабря 2023, 11:47

Фото: istockphoto/Sakorn Sukkasemsakorn

По словам экономиста Надоршина, никакого роста инвестиций в гражданском секторе он не видит.
Причём такая ситуация сложилась не только в частном, но и в государственном секторе. 

«Конечно, рост инвестиций, который так порадовал президента, это ошибка неправильного восприятия статистики. По методологии, принятой в 2008 году, оборонные расходы учитываются в существенной степени в инвестициях. Его решили считать в инвестиционных компонентах. Поэтому, когда выросли расходы на оборонку, это стало важным фактором роста инвестиций, но не надо его путать с гражданскими инвестициями. Это не про дороги, новые мощности»,-говорит Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал»
По словам экономиста, растут инвестиции военные. Для перетока в гражданский сектор нет никаких оснований 

«У нас почти исчерпан ресурс роста в этом году. Труд, какой могли нарастили, дальше ресурсов труда у нас нет. Плюс много кредитов низкого качества»,-резюмирует экономист. 
По мнению экономиста, есть шанс начать следующий год с показателей получше. Основные сложности могут начаться во втором полугодии. 

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Холдинг «РЖД» не стал согласовывать переход поездов Allegro финской стороне

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#экономика
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#инвестиции
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Холдинг «РЖД» не стал согласовывать переход поездов Allegro финской стороне
15 декабря 2023, 10:22

Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов

Холдинг «Российские железные дороги» не согласовывал переход поездов Allegro в собственность финской стороне.
«Переход поездов в собственность финской стороны ОАО «РЖД» не согласовывался», - рассказали в холдинге.

До этого финский государственный железнодорожный оператор VR рассказал о выкупе поездов Sm6, которые принадлежали совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и работали в России под брендом Allegro.

В РЖД напомнили, что в марте 2022 года VR в одностороннем порядке остановил курсирование поездов Allegro. Это явилось нарушением межправительственного российско-финляндского соглашения о прямом международном ж/д сообщении от 28 апреля 2015 года и договора от 13 марта 2015 года.

Скоростные поезда Allegro были созданы для курсирования между Санкт-Петербургом и Хельсинки. 

Составы были в собственности Oy Karelian Trains Ltd. Данную компанию создали РЖД и VR Group в ноябре 2006 года. В планах эксплуатация поездов на маршруте должна была идти до 2041 года.

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#страны
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Долги стран перед Россией достигли максимума с 1999 года
ВБ: долги стран перед РФ в 2022 году выросли на 9% – максимум с 1999 года
15 декабря 2023, 09:49

Фото: iStock/Egor Maltsev

Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1999 года. Об этом гласят данные Всемирного банка.
Отмечается, что общая сумма долга составила 28,86 миллиардов долларов, что стало максимальным показателем с 1999 года, когда задолженность оценивалась в 32,8 миллиарда долларов. 

Всего долг перед Россией имеют 37 государств. Наибольший рост показателей наблюдается у Бангладеш и Египта. Их долги выросли в 3 и в 1,9 раз соответственно. 

Основным должником остаётся Белоруссия. При этом, её долг за год снизился на 3%, достигнув отметки в 8,2 миллиарда долларов. 

Помимо того, лидерами по росту долгов перед Россией являются Индия, Вьетнам и Турция. 

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#экономика
#россия
#долги
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Bloomberg: В России хотят превентивно запретить поставки урана в США
15 декабря 2023, 03:51

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Российский экспортер урановой продукции Tenex (АО «Техснабэкспорт», являющееся дочкой Росатома) уведомило клиентов из США о вероятном запрете российской стороной экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный закон, принятый 11 декабря властями Соединённых Штатов. Об этом пишет Bloomberg.
В публикации говорится, что о такой возможности были уведомлены компании Duke Energy Corp., Dominion Energy Inc. и Constellation Energy Corp. Отмечается, что окончательного решения по этому вопрос власти РФ пока не приняли.

При этом у Bloomberg есть информация, что запрет могут отсрочить до 2028 года, а действие эмбарго продлить до 2040 года.

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#запрет
#компании
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#рф
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Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России
ЦБ: Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России
15 декабря 2023, 03:09

Фото: iStock/Diy13

В Центробанке сообщили, что в третьем квартале 2023 года впервые карты национальной платежной системы «Мир» заняли более половины карточного рынка Российской Федерации. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что на «Мир» по итогам девяти месяцев 2023 года приходится 52,5% объёма всех операций по картам в РФ и 51,6% от всех выпущенных карт. При этом в конце первой половины 2023 года такие показатели составили 49,4% и 48,2% соответственно.

Всего банками были выпущены 256 млн карт национальной платежной системы «Мир».

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#рф
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Финансист Бадалов рассказал об опасности банковских вкладов «с двойным дном»
Финансист Бадалов предупредил об опасности банковских вкладов с инвестпродуктами
15 декабря 2023, 02:27

Фото: iStock/Ivan-balvan

Финансист Лазарь Бадалов заявил, что банковские вклады, включающие в себя инвестпродукты, с точки зрения дохода могут оказаться совсем не выгодными. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, в банках продвигают подобные двойные продукты, обещая при этом вкладчикам ставку выше рыночной. Однако сотрудники банков не всегда предупреждают, что гарантии инвестдохода отсутствуют. Бадалов отметил, что инвестиционная часть даже не страхуется в системе страхования вкладов.

«Чтобы не допускать этого, ЦБ обязал разъяснять клиентам все эти подробности. «Банки и другие организации теперь обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом», — цитирует издание слова собеседника.

В настоящее время стало сложнее по неведению приобрести такой двойной вклад, однако полностью исключать такой риск нельзя, заключил Лазарь Бадалов.

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#банки
#продукты
#сотрудники
#рф
#цб
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Великобритания с 1 января введет запрет на импорт российских алмазов
15 декабря 2023, 01:33

Фото: iStock/SergeyChayko

В Великобритании сообщили о планах ввести запрет на импорт алмазов из Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», — цитирует агентство текст заявления британского МИД.

Уточняется, что новые ограничений вступят в силу с 1 января 2024 года.

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