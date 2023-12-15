В Госдуме раскрыли, как долго Центробанк будет поднимать ключевую ставку

Фото: IStock/Vladislav Zolotov
Центробанк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16%. Это пятое подряд повышение ставки на фоне растущей инфляции.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с «Радио 1» назвал такое решение ожидаемым. По его словам, глава регулятора Эльвира Набиуллина буквально получила на это разрешение от президента.
Парламентарий подчеркнул, что повышение ставки разгонит инфляцию и может отразиться на курсе рубля, если в России отменят обязательную продажу валютной выручки. Однако уже в следующем году Центробанк может пойти на снижение ключевой ставки, добавил он.
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«Это было ожидаемо, потому то Набиуллина сказала, что она не будет снижать процентную ставку в этом году, но, может быть, повысит после того, как президент дал ей карт бланш, сказав, что самое главное – это финансовая стабильность, просто повторив дословно ее заявление. Естественно, когда человек получает поддержку, он действует так, как действовал до этого», — сказал Делягин.
«Я думаю, что в следующем году процентная ставка всё-таки будет снижаться, потому что удар по экономике нанесён уже существенный, и, насколько я могу судить, основные цели выполнены. Дальнейшее нанесение ущерба экономике может быть опасно для самой Набиуллиной, а она является слишком ценным кадром для Запада, чтобы ей рисковать», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова