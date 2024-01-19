Экономист Твердохлеб заявил об активном развивающемся характере РФ

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Доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб заявил, что в экономической сфере нашей страны нет перегрева.
Специалист отметил, что экономика России несмотря не на что действительно активно развивается.
Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов прогнозировал курс доллара в диапазоне 87-91 рублей.
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«В 2022-2023 годах были определённые инфляционные риски, и их удалось купировать. Действительно, росла ключевая ставка. Но при этом рос объём кредитования, причём кредитования не только физических, но и юридических лиц. Даже несмотря на сдерживающие факторы, экономика предъявляла спрос на кредитные ресурсы, а это один из критериев, по которым можно определить, что ситуация в экономике действительно носит активный развивающийся характер», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Твердохлеб.
«Торговые диапазоны на следующую неделю: доллар — 87,45-91,8 рубля. Если рост котировок продолжится, то с приближением пика налоговых выплат коридор сузится до 88-90,5 рубля, евро — 94,8-98,3 рубля», — прокомментировал в беседе с RT Твердохлеб.Ранее экономист Денис Ракша высказывал мнение о том, что в этом году курс доллара на уровне 120-200 рублей можно не ожидать.
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Мелисса Тимофеева