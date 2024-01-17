Экономист Ракша: Курс доллара 120-200 рублей — из области фантастики

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«Ожидать, что на валютном рынке может произойти что-то, чего не хочет ЦБ или Минфин, несколько наивно. И все озвученные курсы как, например, 120–200 рублей за доллар в 2024 году, из области фантастики», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Ракша.
Он отметил, что валютный рынок в России управляем государством, а ожидаемый уровень доллара в среднем – 90,1 рубля.
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