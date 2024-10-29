Экономист Ведута объяснила необходимость национализации банков в РФ

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Экономист Елена Ведута заявила, что в России необходимо национализировать все банки для того, чтобы они находились под контролем государства.
«Сегодня высокая процентная ставка, а из-за высокой маржи банки скоро скупят всю нашу промышленность и сельское хозяйство. А какие они умные мы знаем: за последние годы, начиная с перестройки полностью разорена обрабатывающая промышленность, станкостроение. Мы зависим от производства полупроводников, чипов. Банки настроены лишь на выгоду. Им наплевать на развитие промышленности. Я считаю, что банки надо национализировать в ближайшем будущем», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.
До этого управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин заявил о позитивном влиянии введении централизованной системы о долгах россиян.
«Любая автоматизация и централизация данной информация должны позитивно сказываться на корректном расчете ПДН. Другой вопрос в том, целесообразно ли банкам участвовать в этом, неся определенные траты, и в какой-то мере раскрывать информацию по клиентам, ведь зачастую проще использовать внутренние, хорошо зарекомендовавшие себя системы оценки», — отметил в беседе с «Известиями» Бородулин.
Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган сообщил, что в 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств.
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