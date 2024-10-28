В России предупредили об «идеальном шторме» в экономике в 2025 году

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В 2025 году в России сформируется «идеальный шторм» под влиянием действий правительства и Центробанка, а также внешних и внутренних макроэкономических обстоятельств. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале.
Отмечается, что «идеальный шторм» – это совокупное действие неблагоприятных факторов, одновременность которых в разы усиливает общий негативный эффект.
По словам Когана, в России произойдёт падение ВВП, при этом его размер неизвестен, а является «вопросом более чем творческим».
Экономист заявил, что к этому приведут сразу несколько факторов. Во-первых, Банк России пообещал в предстоящем году проводить жёсткую денежно-кредитную политику. На заседании от 25 октября было принято решение о повышении ключевой ставки до рекордного 21%, также был пересмотрен прогноз по ней в сторону резкого увеличения.
Во-вторых, ожидается, что рост доходов будет превышать рост расходов. То есть, ожидается жесткая фискальная политика. А третьим фактором Коган назвал серьёзную макропруденциальную политику, в рамках которой будет ужесточаться выдача кредитов россиянам и представителям бизнеса с целью снижения рисков. Также влияние на ситуацию окажет отмена льготной ипотеки.
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По словам Когана, в России произойдёт падение ВВП, при этом его размер неизвестен, а является «вопросом более чем творческим».
Экономист заявил, что к этому приведут сразу несколько факторов. Во-первых, Банк России пообещал в предстоящем году проводить жёсткую денежно-кредитную политику. На заседании от 25 октября было принято решение о повышении ключевой ставки до рекордного 21%, также был пересмотрен прогноз по ней в сторону резкого увеличения.
Во-вторых, ожидается, что рост доходов будет превышать рост расходов. То есть, ожидается жесткая фискальная политика. А третьим фактором Коган назвал серьёзную макропруденциальную политику, в рамках которой будет ужесточаться выдача кредитов россиянам и представителям бизнеса с целью снижения рисков. Также влияние на ситуацию окажет отмена льготной ипотеки.
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Анастасия Чинкова