Экономист Волкова спрогнозировала снижение цены на гречку

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Преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова заявила, что в России цена на гречку может снизиться на 3%.
«Сбор урожая по этой культуре в 2024 году поставил новый рекорд. Аграрии убрали 1,2 млн тонн гречихи, что на 39% больше результатов прошлого года. Такой результат предполагает дальнейшее снижение цен на продукцию», — пояснила в беседе с Газета.ру Волкова.
Она напомнила, что определённую роль в этих процессах играет и экспорт товаров.
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