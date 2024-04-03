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Экономист Волкова спрогнозировала снижение цены на гречку

03 апреля 2024, 18:38
Фото: iStock/Olena Vasylieva

Фото: iStock/Olena Vasylieva

Преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова заявила, что в России цена на гречку может снизиться на 3%.
«Сбор урожая по этой культуре в 2024 году поставил новый рекорд. Аграрии убрали 1,2 млн тонн гречихи, что на 39% больше результатов прошлого года. Такой результат предполагает дальнейшее снижение цен на продукцию», — пояснила в беседе с Газета.ру Волкова.

Она напомнила, что определённую роль в этих процессах играет и экспорт товаров.


Ранее сообщалось, что по данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в России за год подешевели гречка и красная икра. Так, красная икра в феврале этого года по отношении к аналогичному месяцу в прошлом упала в цене на 5%, в то время как икра – на 3%.

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#россия
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Вакансии на ярмарке трудоустройства в Подмосковье представят более 200 предприятий
03 апреля 2024, 19:04

Свыше 200 подмосковных предприятий представят вакансии на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Ярмарка пройдёт в регионе с 10 по 12 апреля, Свои вакансии представят более 200 предприятий региона из разных отраслей экономики от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Кроме того, желающие смогут повысить свой профессиональный опыт или записаться на переобучение», – говорится в сообщении.
Площадки организуют в городских округах Раменское, Мытищи, Дубна, Долгопрудный, Подольск и Ногинск.

В эти дни также будет работать онлайн-площадка, на которой представители предприятий расскажут об условиях работы, ответят на вопросы соискателей.

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#подмосковье
#московская область
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Путин высказался насчет моста на Сахалин
Путин предложил связать Сахалин и материк мостом
03 апреля 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказал необходимость соединить остров Сахалин с материковой частью страны при помощи моста, передает ТАСС.
Об этом он заявил в ходе беседы с губернатором Сахалина Василием Лимаренко. Российский лидер подчеркнул важность этой идеи для ускорения развития региона и выразил уверенность в том, что это способствует его прогрессу.

Идея соединения Сахалина с материком рассматривается уже многие десятилетия, начиная с конца 19-го века. Первые попытки воплотить ее в жизнь были предприняты в середине 20-го века по инициативе Иосифа Сталина.

В 1950 году были начаты работы по созданию подводного тоннеля, однако они были прерваны после смерти Сталина в 1953 году.

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#жизнь
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#сахалин
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Венгрия не будет участвовать в работе НАТО по координации поставок оружия Киеву
03 апреля 2024, 17:26

Фото: Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

Будапешт не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
Также его страна будет выступать на встрече НАТО в Брюсселе против любых решений, ведущих к эскалации конфликта на Украине, а также возникновению прямой конфронтации с Россией и созданию угрозы третьей мировой войны, добавил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отправляясь на двухдневное совещание с коллегами по Североатлантическому альянсу в столицу Бельгии.

Сийярто подчеркнул, что венгерские власти выступают решительно против военных действий на Украине.

«В любом случае, это не война Венгрии, так же как и не война НАТО», — заявил глава венгерского МИД.

Он также выразил сожаление по поводу того, что у некоторых членов альянса появилось мнение, противоположное тому, что было принято два года назад. В соответствие с ним, НАТО не участвует в войне на Украине, и следует сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта между НАТО и Россией в предстоящий период, заключил Петер Сийярто.

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#украина
#конфликт
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В Кашире запустят производство сжиженного природного газа
03 апреля 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В особой экономической зоне «Кашира» появится малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа. Проект строительства реализует компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестор уже получил разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Его площадь составит 3 тыс. кв. м. Производство 14,2 тыс. тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тыс. тонн. Это снизит выбросы твердых частиц на 95%. На предприятии создадут около 20 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, предприятие сможет производить 1,7 тонн сжиженного природного газа в час. Получаемый в ОЭЗ «Кашира» СПГ будет реализовываться в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций.

Его предполагается использовать в качестве моторного топлива для заправки общественного транспорта и тяжёлой техники.

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#московская область
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Подмосковные компании могут принять участие в международной деловой миссии
03 апреля 2024, 14:48

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные компании приглашают в Китай. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Мероприятие пройдет 22–24 апреля 2024 года в китайском городе Сиань.

«Заявки на участие в мероприятии от предпринимателей региона принимает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. В бизнес-миссии принимают участие уже более 40 производителей российской продукции, в том числе компании из Подмосковья. Среди них АПХ «Мираторг», кондитерская фабрика «Волшебница», компания «Иль Мио Мороженко» (бренд «АйсКро»)», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия бизнесмены смогут найти перспективных бизнес-партнёров из КНР, а также завести важные деловые знакомства и обсудить детали будущего сотрудничества.

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Захарова: Поставки российской нефти в Индию сохраняются на высоком уровне
03 апреля 2024, 14:06

Фото: IStock/zhengzaishuru

Поставки российской нефти в Индию сохраняются на стабильно высоком уровне, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
Приоритет отдается нацвалютом, это помогает не быть в зависимости от навязанных Западом моделей оплаты сырья.

«Что касается индийской рупии, это всемирно признанное надежное платежное средство, и ее использование открывает широкие возможности для инвестирования в активно развивающуюся экономику Индии», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Китай намерен поднять импорт российской нефти до рекордного уровня. Это стало возможным, потому что у Китая повышенный интерес к нефтепродуктам сорта Sokol, которого избегает Индия из-за опасений американских санкций.

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#нефть
#индия
#россия
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Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году
Мишустин: ВВП в 2023 году рос вдвое быстрее, чем в среднем у развитых стран
03 апреля 2024, 13:49

Фото: правительство РФ

Россия успешно преодолела сложный период адаптации, несмотря на расширение санкционного давления.
Об этом 3 апреля заявил глава Кабинета министров в рамках отчета правительства в Госдуме.

По словам Мишустина, рост валового внутреннего продукта в 2023 году составил 3,6%, что превышает вдвое средний показатель развитых стран, по предварительной оценке Росстата.

«Условия работы в прошлом году оставались очень сложными из-за возрастающего внешнего давления на Россию», — отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что санкции, введенные против России, привели к отъезду ряда западных компаний с рынка, однако их место заняли организации из дружественных стран и отечественные компании.

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#санкции
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#мишустин
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Схемы захода самолётов на посадку изменили в Шереметьево и Внуково
«Аэрофлот» изменил схемы захода самолётов на посадку в Москве
03 апреля 2024, 11:38

Фото: Istock/umenie

Новые схемы посадки самолётов начали применять «Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации в Московской воздушной зоне, сообщает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании.
Как рассказали в «Аэрофлоте», работа над оптимизацией воздушного движения велись с июля 2023 года по январь текущего года. Это позволит перевозчику экономить пять минут полета и до 3 миллиардов рублей ежегодно.

«Введенные маршруты позволяют авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива, тем самым снижая затраты на выполнение полетов», — пояснил представитель Росавиации.

Мера эффективна и с экологической точки зрения, утверждают в компании. Новый подход сократит «негативное влияние углеродного следа на окружающую среду».

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#аэрофлот
#самолёты
#шереметьево
#внуково
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В Подмосковье в этом году построят и обновят четыре фармацевтических предприятия
03 апреля 2024, 10:28

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Четыре проекта импортозамещения в сфере фармацевтики планируется реализовать в Московской области в 2024 году. Два из них предусматривают строительство новых заводов, столько же – модернизацию, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«Объём инвестиций в эти проекты составит 5,2 млрд рублей. На предприятиях планируют создать около 800 рабочих мест», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Так, одно из предприятий по производству лекарств рассчитывают запустить в городском округе Черноголовка новое. Инвестор получил льготный заём на покупку оборудования в Фонде развития промышленности России.

Как напомнили в министерстве, предприятия, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, могут воспользоваться поддержкой региона. Например, по программе «Земля за 1 рубль» можно получить в аренду участки по ставке 1 рубль в год. Это условие действует в течение трёх лет. В случае успешного запуска предприятия инвестор может выкупить участок под заводом за 15% от его кадастровой стоимости.

Найти информацию о поддержке бизнеса модно на инвестиционном портале Московской области.

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