Перечислены подешевевшие в России продукты

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По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в России за год подешевели гречка и красная икра.
Так, красная икра в феврале этого года по отношении к аналогичному месяцу в прошлом упала в цене на 5%, в то время как икра – на 3%.
Ранее стало известно, что сразу несколько брендов на российском рынке снизили цены на отдельные модели автомобилей за последний месяц.
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«Ценник на гречку стал меньше в связи с высоким урожаем 2023 года и снижением цен в оптовом звене, что непосредственно отражается и в рознице. Красная икра стала дешевле из-за рекордной путины в 2023 году и накопленных запасов такой продукции у поставщиков», — приводит Газета.ру комментарий аналитиков ресурса.
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Мелисса Тимофеева