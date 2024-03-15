Индия приостановила закупки премиальной нефти России

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Крупнейший покупатель морских партий российской нефти — Индия — уже два месяца не приобретает нефть российского премиального сорта ВСТО, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.
Ранее страна резко сократила отгрузки другого премиального сорта нефти — Sokol — из-за разногласий в расчетах за нефть, а также в связи с опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть.
Основным потребителем нефти ВСТО является Китай (800 тыс. баррелей в сутки, б/с, в 2023 году). В Индию в 2023 году поставки ВСТО составляли в среднем порядка 95 тыс. б/с.
Сорт ВСТО отгружается из дальневосточного порта Козьмино, Sokol — с сахалинских месторождений.
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Основным потребителем нефти ВСТО является Китай (800 тыс. баррелей в сутки, б/с, в 2023 году). В Индию в 2023 году поставки ВСТО составляли в среднем порядка 95 тыс. б/с.
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Ювелина Бернст