Мощности Китая по переработке нефти выросли до рекордных 936 млн тонн

Фото: iStock/ PhonlamaiPhoto
Мощности по переработке нефти в Китае в 2023 году выросли до рекордных 936 млн за тонну, заняв первое место в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию.
Также сообщается, что стране понадобилось 399 млн тонн минеральных масел, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читайте также:
Финансист рассказал о ценах на нефть в марте
США и союзники обновили механизм соблюдения потолка цен на нефть из России
Финансист Бабин: Снижение цен на нефть – один из рисков для рубля
Ювелина Бернст