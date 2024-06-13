Центробанк приостановил торги гонконгским долларом

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Центробанк с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом и меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи. Об этом сказано в сообщении регулятора на сайте.
В четверг торговые сессии на валютном рынке, рынке драгметаллов и срочном рынке Мосбиржи начнутся с 9:50 по московскому времени. Обычно торги стартуют в 7:00 по мск.
12 июня Минфин США сообщил о введении нового пакета антироссийских. В перечень попали Мосбиржа и ее «дочки» — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. По этой причине биржа приостановила проведение торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро.
Позже зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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12 июня Минфин США сообщил о введении нового пакета антироссийских. В перечень попали Мосбиржа и ее «дочки» — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. По этой причине биржа приостановила проведение торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро.
Позже зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак