«Эксперт РА»: в 2024 году в России могут прекратить работу 15 банков

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В 2024 году для российских банков перестанут действовать факторы, которые поддерживали их высокую прибыль в прошлом, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Они допускают сокращение рынка на 15 игроков, пишет РБК.
Специалисты прогнозируют в этом году снижение процентных и комиссионных доходов банков, особенно в розничном сегменте, из-за более жесткого регулирования со стороны ЦБ, спад выдач кредитов на жилье на 10–20% в годовом отношении, вероятность роста отчислений в резервы на фоне «постепенного вызревания» кредитов, выданных в 2023 году.
В новых условиях, по прогнозу «Эксперт РА», примерно 15 банков могут уйти с рынка. Около половины из них — в результате отзывов лицензий. Остальные в результате добровольной сдачи лицензий, плановой реорганизации или сделки M&A.
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Ювелина Бернст