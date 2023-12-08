Российские банки повысили первоначальный взнос по льготной ипотеке до 50%

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Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Руководитель комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева рассказала в эфире «Радио 1», что некоторые банки уже начали повышать первоначальный взнос по льготным ставкам до 50%.
По словам специалиста, такая реакция банков говорит о перегреве ипотечного рынка. Россияне массово начали брать льготные кредиты на недвижимость, а выделенные властями деньги на поддержку программ заканчиваются.
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«Совкомбанк уже поднял первоначальный взнос по всем льготным программам, которые у них были представлены до 50 процентов. Газпромбанк пока сделал 30 процентов. Я думаю, что остальные банки точно поднимут, потому что если в кулуарах говорят о повышении первоначального взноса, это приводит к 100-процентному принятию решения», — рассказала Ирина Киселева.
«Несмотря на эти страшные новости ипотека упала по выдаче за последние полтора месяца всего на 20 процентов. Сбербанк говорит о том, что их показатели по выдаче зашкаливает, они всё равно бьют рекорды по выдаче, несмотря на небольшое охлаждение на фоне того, что первоначальный взнос подняли до 20 процентов, и на вторичку поставили заградительные ставки», — заключила специалист.По мнению Киселевой, правительство продолжить поддерживать льготные программы. Для небольшого охлаждения рынка, власти могут сделать ипотеку адресной.
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Екатерина Шмакова