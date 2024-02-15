Евросоюз не намерен продлевать договор о транзите российского газа через Украину

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Европа не нуждается в продлении срока действия контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом в беседе с украинским министром энергетики Германом Галущенко сообщила еврокомиссар Кадри Симсон.
Она также добавила, что государства Евросоюза стараются максимально заполнить газовые хранилища и ведут работу с целью диверсифицировать поставки.
Переговоры Галущенко и представительницы Еврокомиссии состоялись в рамках министерской встречи Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия не ведёт переговоров о газовом контракте ни с Киевом, ни с Брюсселем.
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«Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас имеются альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок газа», — цитирует еврочиновницу официальный сайт Минэнерго Украины.
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Александр Бойцов