Поставки российского СПГ во Францию в 2023 году выросли на 41%

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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за первые девять месяцев 2023 года увеличились на 41% относительно показателей предыдущего года. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
По данным Евростата, за прошлый год страны, входящие в Евросоюз, закупили более половины от общего объёма российского экспорта СПГ. Причём вторым после Китая крупнейшим покупателем газа из России стала Испания, которая потратила на это 1,8 миллиарда евро. Франция на третьем месте (1,5 миллиарда).
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Александр Бойцов