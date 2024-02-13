Эксперт по энергетике Грачёв рассказал о последствиях отказа Австрии от газа из РФ

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Россия наращивает экспорт газа во многие государства, поэтому уход Австрии не станет для неё проблемой. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, экс-председатель комитета Госудумы по энергетике Иван Грачёв.
Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер анонсировала отказ от поставок газа из России. Точные сроки не называются, однако подготовка необходимых документов уже ведётся.
Прежде чем говорить об Австрии, эксперт привёл в пример Германию. В стране на фоне полного отказа от российского газа наблюдается катастрофическое снижение уровня жизни. Граждане активно жалуются на последствия политики властей. В Австрии в настоящее время уже начинают возникать подобные проблемы, однако, в отличие от Германии, граждане здесь менее активны.
Грачёв подчеркнул, что принятие такого решения принесёт немало проблем Австрии. В частности, произойдёт спад промышленного производства, снижение уровня жизни граждан, упадок в экономике.
При этом для России, по словам собеседника «Радио 1», это не создаст существенных проблем, поскольку Австрия закупала слишком малый объём водопроводного газа. Всего Россия поставляла порядка пяти миллиардов кубометров газа, что несущественно на фоне общего объёма производства.
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Прежде чем говорить об Австрии, эксперт привёл в пример Германию. В стране на фоне полного отказа от российского газа наблюдается катастрофическое снижение уровня жизни. Граждане активно жалуются на последствия политики властей. В Австрии в настоящее время уже начинают возникать подобные проблемы, однако, в отличие от Германии, граждане здесь менее активны.
При этом для России, по словам собеседника «Радио 1», это не создаст существенных проблем, поскольку Австрия закупала слишком малый объём водопроводного газа. Всего Россия поставляла порядка пяти миллиардов кубометров газа, что несущественно на фоне общего объёма производства.
«Россия активно выходит на Индию и Китай (...) Это всё вопрос времени: российский газ будет продаваться в таких количествах, в каких будет необходимо России», — подчеркнул специалист.Читайте также:
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Анастасия Чинкова