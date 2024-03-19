Евросоюз введёт пошлины на зерно из России и Белоруссии

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Уже в ближайшие дни Евросоюз планирует ввести пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
Согласно статье, пошлина составит 95 евро за тонну зерна.
Издание поясняет, что подобный шаг спровоцирует рост цен как минимум на 50%. Кроме того, пошлины планируют ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.
Ранее европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский заявлял, что Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. По его словам, украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.
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«Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены», — говорится в статье.
Ранее европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский заявлял, что Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. По его словам, украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.
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Элина Позднякова