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Евросоюз введёт пошлины на зерно из России и Белоруссии

FT: ЕС введёт пошлины на зерно из России и Белоруссии
19 марта 2024, 09:35
Фото: iStock/Henadzi Pechan

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Уже в ближайшие дни Евросоюз планирует ввести пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
Согласно статье, пошлина составит 95 евро за тонну зерна.

«Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены», — говорится в статье.


Издание поясняет, что подобный шаг спровоцирует рост цен как минимум на 50%. Кроме того, пошлины планируют ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.

Ранее европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский заявлял, что Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. По его словам, украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.



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Экономист Заворотный: Китай останется главным потребителем российской нефти
19 марта 2024, 05:09

Фото: iStock/Dragan_Mihajlovic

Главным потребителем нефти из РФ останется Китай. Такое мнение выразил экономист Дмитрий Заворотный в беседе с «Известиями». Он рассказал, что доставка удобна Пекину за счет танкерного флота и Китай продолжит закупки.
По словам эксперта, Пекин осторожно балансирует, избегая слишком сильной зависимости от конкретного поставщика. Поэтому задача России — наращивать импорт в этом направлении.

Теоретически США могут попробовать блокировать российские поставки через морские пути, но за этим могут последовать последствия, подчеркнул Заворотный.

«Запад точечно преследует наш танкерный флот, вводит санкции в отношении компании, которые занимаются торговлей или грозит таким компаниям вторичными санкциями», — сказал экономист, подытожив, что всё будет зависеть от того, насколько серьёзно Вашингтон и его союзники готовы реализовывать полную изоляцию России от внешних рынков.

Ранее Индия отказалась покупать российские нефтепродукты из-за разногласий в расчетах за нефть, а также в связи с опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть.

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#китай
#нефть
#россия
#поставки
#экономика
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Париж поддержал требование Варшавы ограничить импорт сельхозпродукции Украины
Politico: Франция и Польша требуют ограничить импорт сельхозпродукции Украины
19 марта 2024, 04:15

Фото: iStock/Oleksandr_Filon

Франция поддержала призывы Польши ввести дополнительные ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в Европейский союз. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск провели переговоры во время встречи стран «Веймарского треугольника» в Берлине и выступили с совместным заявлением о поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Вместе с тем, оба лидера также договорились выступить с совместной позицией в отношении новых ограничений на поставки украинских продуктов в ЕС — вопроса, который будет обсуждаться на саммите европейских лидеров в Брюсселе во вторник.

По данным Politico, ограничения, на которых настаивают Париж и Варшава, могут стоить украинской экономике €1,2 млрд в виде потерянных доходов.

«Это огромная потеря для страны, которая нуждается во всей возможной помощи. Те же члены ЕС, которые больше всех демонстрируют поддержку Украине, в то же время наносят этой стране самый большой ущерб», — сказал изданию один из неназванных европейских дипломатов.

В публикации сказано, что позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в течение последних месяцев неоднократно проводили акции протеста, в том числе выступая против поставок дешевого продовольствия из Украины и сложных бюрократических процедур.

Европейская комиссия недавно предложила ограничить поставки в ЕС украинского сахара, курятины и яиц, но оставить экспорт других видов сельхозпродукции без ограничений. Однако, как пишет Politico, Польша (а теперь и Франция) настаивают на введении лимитов на экспорт в ЕС украинских злаковых культур и меда.

В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС. Протестующие требуют коренного изменения европейской аграрной политики и остановки бесконтрольного импорта иностранной продукции по демпинговым ценам, прежде всего с Украины.

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#франция
#польша
#украина
#импорт
#сельское хозяйство
#зерно
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Даже союзники Америки задумались над тем, чтобы избавиться от доллара
Bloomberg: Дедолларизацией заинтересовались как противники, так и союзники США
19 марта 2024, 00:21

Фото: iStock/ra3rn

Агрессивная санкционная политика Вашингтона ставит под угрозу господствующее положение доллара в мире. При этом, как сообщает агентство Bloomberg, идея дедолларизации поддерживается даже теми государствами, которые считаются союзниками Соединённых Штатов — так они пытаются застраховаться от возможных американских рестрикций.
Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), с 2001 года доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 73% до 59%. В частности, страны Персидского залива начали рассчитываться по сделкам с нефтью в китайских юанях. Подобные меры рассматривают и другие поставщики сырьевых товаров.

Ещё сильнее данная ситуация обострилась после начала боевых действий на Украине и последующей заморозки российских активов. Тогда правительства всего мира начали строить планы по снижению своей зависимости от доллара.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дедолларизация экономики уже видна не только концептуально, но и на практике. Министр отметил, что Бразилия уже предложила рассмотреть на саммите БРИКС ограждения финансовых расчетов в долларе. Он также подчеркнул, что российскую позицию в рамках отказа от доллара как доминирующей валюты поддерживают многие развивающиеся страны.

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#доллар
#сша
#экономика
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Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров
Павел Дуров сообщил, что Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов
18 марта 2024, 21:53

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о выпуске облигаций на сумму 330 миллионов долларов на прошлой неделе.
В своем Telegram-канале он объяснил это решение, желанием поддержать дальнейшее развитие мессенджера.

«На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами», — подчеркнул Дуров.
Он также отметил, что спрос на облигации оказался выше предложения, и условия выпуска оказались выгодными для компании.

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#спрос
#telegram
#развитие
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Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России
Softline: Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в РФ
18 марта 2024, 21:46

Фото: iStock/Wirestock

Представители Microsoft рассматривают возможность переноса времени приостановки доступа к части своих сервисов, включая облачные, в России с 20 марта на конец этого месяца.
Об этом сообщил вице-президент Softline Андрей Благоразумов, отметив, что такой шаг дает пользователям время настройки альтернативной инфраструктуры и создание бэкапов. По его словам, это особенно важно для социально значимых объектов.

Благоразумов уточнил, что ограничения все равно вступят в силу, но данная задержка дает возможность пользователям подготовиться к ним. Касаясь блокировки, он отметил, что точно будут затронуты подписки на такие сервисы, как Teams, OneDrive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы, SQL On-prem Server, System Center Server и версии Excel.

Ранее в марте Microsoft и Amazon сообщили своим клиентам о закрытии доступа к программным продуктам для управления и проектирования, в том числе облачным решениям. Эти ограничения вводятся в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, принятого 18 декабря, который ограничивает поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов в Россию.

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#бизнес
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#поставки
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Путин призвал быть аккуратнее с ипотекой
Путин: нужно быть аккуратными в вопросе льготной ипотеки
18 марта 2024, 19:30

Фото: сайт Кремля

В ходе встречи с кандидатами на пост главы государства, президент России Владимир Путин подчеркнул важность осторожного подхода к вопросу льготной ипотеки.
Он отметил, что хотя есть возможность найти необходимые ресурсы для жилищных кредитов, следует проявлять осторожность.

«Существуют опасения наших служб, включая Центральный банк, о том, что масштабная программа льготной ипотеки может оказать некоторое давление на инфляцию, что требует осторожного подхода», — пояснил президент.
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#программа
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Bloomberg: Китай выходит на рекордный уровень импорта российской нефти в марте
18 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/zhengzaishuru

Китай намерен поднять импорт российской нефти в марте до рекордного уровня, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Kpler, которая занимается анализом данных о сырьевых рынках. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
В марте Китай готов получать порядка 1,7 млн баррелей нефти в день. Это стало возможным, потому что у Китая повышенный интерес к нефтепродуктам сорта Sokol, которого избегает Индия из-за опасений американских санкций.

Ожидается, что объемы нефти сорта Sokol утроятся по сравнению с предыдущим месяцем до исторического максимума.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent на бирже ICE в понедельник, 18 марта, впервые с 6 ноября 2023 года превысила отметку в 86 долларов за баррель. Нефть также подорожала на прошлой неделе, обновив ноябрьские максимумы.

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#китай
#нефть
#сша
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Расходы россиян на автомобили резко выросли
«Автостат Инфо»: 69 % трат на легковые машины в РФ пришлось на китайские авто
18 марта 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Fahroni

В феврале траты россиян на приобретение легковых автомобилей почти удвоились по сравнению с январем и составили 328 миллиардов рублей, в сравнении с январскими 240 миллиардами.
Такие данные 18 марта опубликовал сайт «Автостат Инфо».

Две из трех позиций в топ-3 по выручке от продаж автомобилей принадлежат китайским брендам. Лидерство заняли кроссоверы Geely Monjaro (22,6 миллиарда рублей) и Haval Jolion (12,04 миллиарда), а также российская Lada Granta (12,88 миллиарда).

Общий объем расходов на автомобили китайского производства составил 69 процентов от всех увеличившихся трат на автомобили в России, в то время как на российские автомобили пришлось 12 процентов.

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#лидерство
#сайт
#рф
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В Подмосковье резко выросло производство минеральной и питьевой воды
18 марта 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства высококачественной минеральной и питьевой воды без сахара и прочих подсластителей в Московской области по итогам 2023 году составил более 1 миллиона 600 тысяч литров, что на 38% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В Подмосковье в 2023 году произведено более 1 млн 600 тысяч литров питьевой и минеральной воды. Этот более 48% от общего объема воды, произведенной в Центральном федеральном округе, и около 16% от общероссийского объема», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Такого результата Подмосковью удалось добиться благодаря следующим предприятиям: компаниям «Фонте Аква ПК» и «Святой источник» из Дмитровского округа, производителю воды под маркой «Сенежская» из городского округа Солнечногорск, а также компании «Аквалайф» из Богородского округа.

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#экономика
#московская область
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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