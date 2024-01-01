Пошлина на экспорт российской нефти обнуляется с 1 января

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Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января обнулится. Это произойдёт в рамках завершения налогового маневра в нефтянке.
С 2019 года таможенная пошлина каждый год снижалась на 1/6 от полного значения до отмены в 2024 году. При этом на такую же сумму вырос налог на добычу полезных ископаемых.
В результате российские НПЗ будут приобретать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков будут действовать компенсационные механизмы.
В декабре пошлина на нефть составила 24,7 доллара за тонну. Об этом говорят данные Минфина.
Обнулятся и пошлины на светлые, темные нефтепродукты и масла, а также на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) снизится с 4,7 до 1,6 доллара, на чистые фракции СУГ произойдёт снижение с 4,2 до 1,4 доллара.
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов с 15 ноября по 14 декабря достигла 66,12 доллара за баррель.
Котировка North Sea Dated (Brent датированный) составляла 78,89 доллара за баррель. Это говорит о том, что скидка на российскую нефть за данный период равняется в среднем 12,77 доллара за баррель. Об этом говорят данные российского Минфина.
Ранее сообщалось, что Европа занимается искусственным разрушением спрос на газ. С таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии, посвящённом подведению итогов года.
По словам Миллера, процесс «искусственного разрушения спроса на газ» происходит впервые в истории мировой энергетики. В то же время, по словам главы «Газпрома», во многих регионах Европы это уже успело привести к деиндустриализации.
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В результате российские НПЗ будут приобретать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков будут действовать компенсационные механизмы.
Обнулятся и пошлины на светлые, темные нефтепродукты и масла, а также на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) снизится с 4,7 до 1,6 доллара, на чистые фракции СУГ произойдёт снижение с 4,2 до 1,4 доллара.
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов с 15 ноября по 14 декабря достигла 66,12 доллара за баррель.
Котировка North Sea Dated (Brent датированный) составляла 78,89 доллара за баррель. Это говорит о том, что скидка на российскую нефть за данный период равняется в среднем 12,77 доллара за баррель. Об этом говорят данные российского Минфина.
Ранее сообщалось, что Европа занимается искусственным разрушением спрос на газ. С таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии, посвящённом подведению итогов года.
По словам Миллера, процесс «искусственного разрушения спроса на газ» происходит впервые в истории мировой энергетики. В то же время, по словам главы «Газпрома», во многих регионах Европы это уже успело привести к деиндустриализации.
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Мария Фирсова