ФАС выявила дорожный картель на 15 млрд рублей в двух российских регионах

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Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ выявили картельный сговор двух компаний, специализирующихся на дорожном строительстве и ремонте. По предварительной оценке, общая сумма начальных контрактов составила 14,9 миллиарда рублей.
Как сообщили специалисты ведомства, признаки нарушений антимонопольного законодательства были обнаружены в ходе торгов по капитальному ремонту и реконструкции дорог в Воронежской и Тамбовской областях, передаёт «Коммерсант». Фигурантами возбуждённого дела стали ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника».
Эти компании заключали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорожного полотна в этих регионах. По мнению сотрудников ФАС, руководители фирм вступили в сговор с целью удержать цены на высоком уровне. Если вина будет установлена и доказана, обеим организациям грозят крупные оборотные штрафы.
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Александр Бойцов