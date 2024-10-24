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Появилась информация, что ФАС ведет работу для сдерживания цен «Яндекс Такси»

ФАС заявила, что ведет работу для сдерживания цен «Яндекс Такси»
24 октября 2024, 07:27
Фото: istock/Konev Timur

Фото: istock/Konev Timur

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не получала информации о повышении тарифов на услуги «Яндекс Такси». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В «Яндекс Такси» отметили, что в настоящее время проводится работа по внесению изменений в деятельность агрегатора, направленная на сдерживание цен для пассажиров.

«Сведения о повышении цен на услуги такси в ФАС России не поступали. В то же время ФАС России проводит работу по внесению корректировок в деятельность агрегатора», — отметили в пресс-службе.



Помимо этого, в ФАС уточнили, что целью этой работы является достижение прозрачности ведения бизнеса для водителей такси и обеспечение доступности тарифов для пользователей.

Таким образом, ФАС стремится создать более стабильные условия для всех участников рынка и защитить интересы потребителей.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оборудовать салоны такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россияне
Ученые предупредили Европу о неминуемом катаклизме
Десятки климатологов предупредили лидеров стран Северной Европы о крахе АМОС
24 октября 2024, 06:40

Фото: istock/ken tera

Десятки ведущих климатологов предупредили лидеров Северной Европы о грядущей катастрофе из-за возможного коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), включающей Гольфстрим.
В своем письме, подписанном 44 учеными, эксперты призвали к немедленным действиям, подчеркивая, что угрозы ослабления этого океанического течения сильно недооценены.

АМОС играет важную роль в переносе тепла в Северное полушарие, и ее замедление, вызванное глобальным потеплением, может привести к климатическому хаосу. В письме указано, что подобное изменение циркуляции вызовет необратимые последствия для стран Северной Европы, таких как Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия. Региону грозит резкое похолодание и экстремальные погодные условия.

Кроме того, ученые отмечают возможные негативные последствия в других частях мира, включая сдвиги муссонов и катастрофы для экосистем на атлантическом побережье США.

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#норвегия
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Победителям олимпиады БРИКС позволят бесплатно учиться в российских вузах
24 октября 2024, 06:19

Фото: istock/Jean-philippe WALLET

Победители олимпиады БРИКС получат возможность бесплатно обучаться в российских вузах. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России (Минобрнауки).

«Планируется, что победители и призеры олимпиады смогут бесплатно поступить на программы магистратуры в российские университеты», — рассказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Участниками олимпиады станут студенты бакалавриата из стран, входящих в БРИКС.
Минобрнауки также рассматривает возможность расширения программы, чтобы в будущем победители могли поступать в университеты всех стран-участников БРИКС. Разработка концепции олимпиады и утверждение сроков ее проведения намечены на 2025 год.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к молодежи с советом никогда не употреблять спиртные напитки. Об этом он написал на своем канале в социальной сети. Дуров также отметил, что кратковременное удовольствие от употребления алкоголя оборачивается долгосрочными страданиями и добавил, что социальное давление заставляет многих людей следовать вредным привычкам.

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«Известия»: предложена досрочная пенсия для военных, служивших на Крайнем Севере
24 октября 2024, 04:50

Фото: istock/Denis Vostrikov

В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для военных, которые служили в районах Крайнего Севера.
Законопроект будет внесен главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым 24 октября, сообщает газета Известия.

Миронов отметил, что в настоящее время правила выхода на пенсию для этой категории граждан все еще регулируются постановлением Совета министров СССР от 1968 года. Согласно этому документу, военная служба на Крайнем Севере засчитывается в стаж, если после увольнения со службы гражданин в течение трех месяцев устроился на работу в этих регионах.

Законопроект предлагает предоставить россиянам, отслужившим в северных регионах не менее семи лет и шести месяцев, право на страховую пенсию с особыми льготами. За каждый год службы в этих условиях пенсионный возраст должен уменьшаться на четыре месяца. Однако в текущем законодательстве это правило не распространяется на военных.

Ранее, 23 октября, партия «Справедливая Россия — За правду» внесла еще один законопроект, предлагающий снизить пенсионный возраст для работников агропромышленного комплекса: мужчинам до 60 лет, а женщинам до 55.

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В Москве введён карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных

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#законопроект
#право
#служба
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В Москве введён карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных
24 октября 2024, 03:05

Фото: istock/Nataba

В районе Люблино на юго-востоке Москвы введён карантин после выявления случаев бешенства у домашних животных.
Ограничительные меры будут действовать до 22 декабря 2024 года, согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина.

В официальном документе отмечается, что инциденты с бешенством зафиксированы 21 и 22 октября. Очаг заболевания расположен в жилом доме на улице Краснодарская, 72, корпус 3. Зоной риска названа прилегающая территория, включающая улицы Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов.

На период карантина вводятся ограничения на ввоз и вывоз животных, подверженных заболеванию. Также запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, за исключением вакцинированных.

Ранее сообщалось, что техасский стартап Personifi AI разработал специальный ошейник Shazam Band. Его возможности позволят почти полноценно общаться с домашними животными.

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Павел Дуров дал совет молодым людям: не употребляйте алкоголь
24 октября 2024, 02:22

Фото: istock/jacoblund

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к молодежи с советом никогда не употреблять спиртные напитки. Об этом он написал на своем канале в социальной сети.
«Если бы мне пришлось дать один совет людям в возрасте от 20 лет, которые хотят создать что-то грандиозное, он звучал бы так: "Никогда не употребляйте алкоголь"», — подчеркнул Дуров. По его словам, он не пил спиртное почти 20 лет и наблюдал, как алкоголь негативно влияет на здоровье даже успешных людей.
Дуров также отметил, что кратковременное удовольствие от употребления алкоголя оборачивается долгосрочными страданиями и добавил, что социальное давление заставляет многих людей следовать вредным привычкам.

Ранее сообщалось, что председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой наказывать российских артистов за деструктивные хобби. А именно, по его мнению, «звёзд», пропагандирующих деструктивные хобби, надо проверять правоохранительным органам и «исключать из всех публичных мероприятий».

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Филиппов день 24 октября: что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без денег
24 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Vera Tikhonova

24 октября православные верующие отмечают память апостола от 70 Филиппа, а также святого Феофана Исповедника, епископа Никейского.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 24 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

История

Феофан исповедник, епископ Никейский

Преподобный Феофан родился в Иерусалиме в благочестивой христианской семье. Вместе со старшим братом Феодором он был отдан на обучение к пресвитеру в лавру святого Саввы, где позднее оба приняли монашеский постриг, а спустя некоторое время Феофан стал пресвитером.

В это время возникло иконоборчество. Иерусалимский патриарх отправил братьев в Константинополь для защиты православия. Братья отважно исполняли свою миссию, что привело к серьезным испытаниям. На протяжении двадцати пяти лет — с 817 по 842 год — их мучили иконоборцы, подвергая голодным пыткам и заключению.

Их борьба с иконоборческой ересью началась во время правления императора Льва Армянина, продолжалась при Михаиле Косноязычном, а при императоре Феофиле их страдания стали особенно ужасными. После пыток святых заточили в местечке Апамее, где Феодор ушел из жизни около 840 года. Феофан дожил до конца иконоборческой ереси, его вернули из ссылки и рукоположили в сан епископа Никейского.

Несмотря на то, что значительная часть жизни святого прошла в заключении и ссылках, он оставил большое наследие: святитель написал около 150 канонов, в том числе замечательный канон в защиту икон. Преподобный Феофан скончался около 847 года.

Апостол Филипп

Святой Филипп родился в Кесарии Палестинской, был женат и воспитывал детей. Иисус избрал его в число семидесяти апостолов.

После двенадцати апостолов Филиппа назначили на диаконское служение в Иерусалимской церкви. Вместе с другими диаконами ему поручили заботиться о приношениях верующих и помогать вдовам, сиротам и нуждающимся.

Когда начались гонения на христиан и старшего диакона побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, где успешно проповедовал. Среди обратившихся к вере был известный волхв Симон.

По указанию Ангела Филипп отправился по дороге, соединяющей Иерусалим с Газой, где встретил сановника царицы Эфиопской, которого также обратил в христианство.

Апостол Филипп неустанно проповедовал во многих странах Ближнего Востока, соседствующих с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и отправили в Лидию, где он крестил множество людей. Апостол Филипп скончался в глубокой старости.

Традиции

24 октября крестьяне начинали возить зерно на мельницу и стремились быстро завершить помол, поскольку с этой даты дороги становились трудными для передвижения.

Крестьяне полагали, что к этому времени водоёмы уже покрыты крепким льдом, если удавалось пройти по нему, это предвещало внезапные денежные поступления.

Фото: iStock/Dirk Hoffmann

Что можно делать 24 октября 2024

  • Молоть зерно на муку;
  • Идти в церковь и молиться о том, чтобы в следующем году встретить своего будущего мужа.

Что нельзя делать 24 октября 2024

  • Нельзя оставлять свой дом неприбранным, потому что в следующем году можно остаться без денег;
  • Нельзя переедать, потому что можно проглотить достаток семьи;
  • Строжайший запрет наложен на игры с огнем, потому что можно привлечь нечистые силы;
  • В этот день запрещено смотреть на ворон, потому что можно столкнуться с бедами.

Приметы на погоду

  • Если утром пошел снег, значит, зима будет суровой;
  • Ясное ночное небо предвещает мороз;
  • Листья на деревьях шуршат – это знак готовящегося снегопада;
  • Луна на Филиппову канитель, окруженная тусклой дымкой, обещает ненастье;
  • Если к 24 октября на деревьях осталось много листвы, зима будет суровой и долгой;
  • Спускающийся туман говорит о предстоящей оттепели.

Именины 24 октября 2024

Именины 24 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Филипп.

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#традиции
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NVIDIA запретила для России скачивание обновлений драйверов видеокарт
23 октября 2024, 21:40

Фото: iStock/wellesenterprises

Пользователям из России запретили скачивание обновлений драйверов видеокарт компании NVIDIA. Ограничение появляется при переходе на страницу загрузки обновления на официальном сайте, а в утилите на ПК скачивание не попросту не может начаться.
При посещении страницы загрузки на сайте NVIDIA появляется информация, что доступ запрещен, а запрос блокируется файрволом Edgecast.

Согласно некоторым отзывам, ограничение на скачивание драйверов также появилось и в Белоруссии.

При этом, стоит отметить, что сама NVIDIA не давали официальных комментариев по этому поводу.

В ноябре 2022 года компания объявила об уходе с российского рынка, проработав в стране больше 19 лет.

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#интернет
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Общественник Иванов: Надо наказывать российских артистов за деструктивные хобби
23 октября 2024, 21:30

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой наказывать российских артистов за деструктивные хобби.
А именно, по его мнению, «звёзд», пропагандирующих деструктивные хобби, надо проверять правоохранительным органам и «исключать из всех публичных мероприятий».

«Сейчас набирают популярность современные деструктивные хобби, а звезд, которые пропагандируют то, что противоречит традиционным ценностям, надо проверить правоохранительным органам и исключить из всех публичных мероприятий. Так будет усилена культура ответственности в медиапространстве, что станет важным шагом в объединении общества вокруг проверенных и безопасных традиций», — пояснил в беседе с NEWS.ru Иванов.

Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа (Алексей Долматов) задержали за драку в подмосковной Апрелевке.

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#шоу-бизнес
#артист
#наказание
#россия
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Лидеров стран БРИКС кормили пельменями, варениками и татарской лепешкой кыстыбый
23 октября 2024, 21:25

Фото: iStock/tbralnina

Лидеров стран БРИКС на торжественном приеме саммита объединения в Казани кормили пельменями с осетриной, варениками с грибами и татарской лепешкой кыстыбый. Об этом сообщает ТАСС. Также отмечается, что из напитков гостям предложат вина с самых южных краснодарских виноградников и безалкогольное.
По информации агентства, кыстыбый предлагали в качестве закуски, вместо пельменей с осетриной на выбор давали вареники с грибами, на горячее — голень ягненка, томленую с овощами, овощную лазанью или запеченный с овощами судак. В качестве десерта гости саммита выбирали яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин увидел на саммите в Казани символическую купюру БРИКС, а после передал ее главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Отмечалось, все произошло, когда закончилось заседание стран БРИКС в расширенном составе.

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