Появилась информация, что ФАС ведет работу для сдерживания цен «Яндекс Такси»

Фото: istock/Konev Timur
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не получала информации о повышении тарифов на услуги «Яндекс Такси». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В «Яндекс Такси» отметили, что в настоящее время проводится работа по внесению изменений в деятельность агрегатора, направленная на сдерживание цен для пассажиров.
Помимо этого, в ФАС уточнили, что целью этой работы является достижение прозрачности ведения бизнеса для водителей такси и обеспечение доступности тарифов для пользователей.
Таким образом, ФАС стремится создать более стабильные условия для всех участников рынка и защитить интересы потребителей.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оборудовать салоны такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Филиппов день 24 октября: что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без денег
Раскрыто, как россияне тратят кешбэк
Автоэксперт Сажин заявил о пагубных последствиях сокращения парковок во дворах
«Сведения о повышении цен на услуги такси в ФАС России не поступали. В то же время ФАС России проводит работу по внесению корректировок в деятельность агрегатора», — отметили в пресс-службе.
Помимо этого, в ФАС уточнили, что целью этой работы является достижение прозрачности ведения бизнеса для водителей такси и обеспечение доступности тарифов для пользователей.
Таким образом, ФАС стремится создать более стабильные условия для всех участников рынка и защитить интересы потребителей.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оборудовать салоны такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Филиппов день 24 октября: что нельзя делать в этот день, чтобы не остаться без денег
Раскрыто, как россияне тратят кешбэк
Автоэксперт Сажин заявил о пагубных последствиях сокращения парковок во дворах
Дарья Осипова