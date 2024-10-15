В ФАС заявили об аномально высокой наценке торговых сетей на хлеб

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В Федеральной антимонопольной службе заявили, что торговые сети установили аномально высокую наценку на хлеб. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.
Он рассказал, что наценки проверили на самый востребованный в торговых сетях из группы Х5, а также «Дикси» и «Магнит».
По его словам, подобную наценку можно устанавливать на продукты, которые не являются социально важными, однако для хлеба это недопустимо.
Шаскольский подчеркнул, именно торговые сети влияют на формирование цены для покупателя.
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«Были и маленькие наценки, особенно на продукцию, выпускаемую под брендом торговой сети. Но все же средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», — рассказал Шаскольский.
По его словам, подобную наценку можно устанавливать на продукты, которые не являются социально важными, однако для хлеба это недопустимо.
Шаскольский подчеркнул, именно торговые сети влияют на формирование цены для покупателя.
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Элина Позднякова