Ферме в Серпухове передали 12 га на развитие хозяйства

Фото: пресс-служба Минимущества МО
12 гектаров земли предоставили в аренду на пять лет крестьянско-фермерскому хозяйству «Захарково» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Фермерское хозяйство «Захарково» только начинает свою деятельность: оно было зарегистрировано в 2022 году. В настоящее время в распоряжении фермеров две лошади, планируется приобрести коров и птицу. На полученном участке фермеры будут выращивать корма и пасти скот», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.В Московской области подать заявку на получение находящегося в госсобственности участка земли без торгов для ведения сельского хозяйства можно через региональный портал госуслуг. Заявка рассматривается в течение 15 рабочих дней.
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