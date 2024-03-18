В Раменском округе откроют ферму по откорму бельгийских телят

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«В рамках проекта будут построены два телятника на 800 голов каждый. На предприятии предусмотрено современное стойловое оборудование, отопление и вентиляция, а также автоматизированная система кормления. Инвестиции в проект составят около 895 миллионов рублей», — говорится в сообщении.На ферме будет создано около 12 рабочих мест.
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