Фермерская семья из Дмитровского округа начала производить лечебный сыр

Фото: Евгений Рой
Лечебный сыр с прополисом начали выпускать в фермерском хозяйстве «Свободный труд», расположенном в Дмитровском городском округе, передаёт корреспондент Евгений Рой.
«Мы начали с твердых сортов. Новые, лечебные сыры делаем пока понемногу, под заказ. Доводим это новое для нас производство до нужного совершенства», — рассказал глава хозяйства Рамиль Булатов.Он добавил, что они с женой Ириной прошли обучение у лучших иностранных и российских сыроваров и получили удостоверение «Мастер-сыровар».
Сыры, сделанные в «Свободном труде», оценили любители этого продукта. Особую ценность придаёт то, что каждая партия сыра по-своему неповторима.
«В новой пропорции те же ингредиенты, немного иная технология производства — и вкус получается другой», — пояснила Ирина Булатова.Сыроварня была открыта два года назад — в 2022, и она продолжает развиваться.
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