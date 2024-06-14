Финансист Коган раскрыл, угрожают ли санкции против Мосбиржи счетам россиян

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Финансист Высшей школы экономики Евгений Коган заявил о том, что американские санкции против Мосбиржи не станут угрозой для валютных счетов россиян.
«Доллар на фьючерсных торгах сейчас слабеет, рубль укрепляется. На фьючерсах в моменте торги идут ниже, чем 88. То есть рубль укрепился почти на 1,5-2 рубля. Поэтому бежать и покупать доллары, пользуясь тем, что они слабеют — это ещё понятно. Но бежать и покупать доллар по любой цене —сейчас обменники и банки выставили цены совершенно непотребные — глупо», — приводит Pravda.Ru слова Когана со ссылкой на NewsInfo.Ru.
Ранее аналитик Анатолий Трифонов предположил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 95,5 руб. Причиной такой ситуации он назвал панический спрос россиян на валюту.
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