Российские пенсионеры в декабре получат двойную пенсию

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В декабре 2023 года российские пенсионеры смогут получить сразу две выплаты по старости. Об этом пишут «Известия».
Издание напоминает, что пенсии в России с 1 января 2024 повысят на 7,5%. Так, январская пенсия будет выплачены уже с учётом нововведений.
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