Экономист Зубец объяснил идею Росстата о методике отслеживания числа пенсионеров

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30 ноября доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству «Прайм» заявил, что с 1 декабря Росстат изменит систему наблюдения за суммами пенсионных выплат и численностью людей пенсионного возраста.
«Я вполне допускаю, что это некий процесс взаимодействия между Росстатом и пенсионным фондом по сбору информации и по объему денег, которые они получают», - прокомментировал инициативу Зубец.
Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход
По его словам, у столь огромного фонда, как пенсионный, могут быть проблемы со сбором и анализом информации. Вполне возможно, что таким образом этот недочёт решили устранить.
Однако, у Зубца есть и другая теория на этот счёт.
«Вторая история, которая здесь может возникнуть, состоит в том, что есть подозрения, что большое количество пенсионеров работают без оформления занятости. То есть, у нас есть пенсионеры, которые не работают формально, есть пенсионеры, которые работают и у них есть трудовой договор с работодателем, а есть люди, которые, будучи пенсионерами работают в серую или в черную», - объяснил эксперт.
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Экономист считает, что Росстат мог запланировать собрать более точную отчётность о реальных доходах граждан пенсионного возраста.
«Каждая вторая консьержка в России – это пенсионерка, которая получает деньги и далеко не всегда это легальная выплата через кассу с налогами», - в завершении подметил Зубец.Читайте также:
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