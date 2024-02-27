Финэксперт Аитов допустил пересмотр соглашений о приёме карт «Мир» за рубежом

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Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что из-за санкций за рубежом могут пересмотреть договоренности, которые Национальная система платежных карт заключила с зарубежными платежными системами.
«Нет единого подхода во всех этих проектах: где-то принимают карты отдельные банки, где-то решения приняты на основе национальных банков-регуляторов, и все это также может быть подвергнуто пересмотру — я имею в виду прием карт «Мир»», — добавил в беседе с Газета.ру Аитов.
При этом, специалист рекомендовал не переживать по поводу этого, поскольку заграницу можно ездить с наличными деньгами либо с картами дружественных стран.
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