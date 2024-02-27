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Финэксперт Аитов допустил пересмотр соглашений о приёме карт «Мир» за рубежом

27 февраля 2024, 17:48
Фото: istockphoto.com/Alena Ivochkina

Фото: istockphoto.com/Alena Ivochkina

Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что из-за санкций за рубежом могут пересмотреть договоренности, которые Национальная система платежных карт заключила с зарубежными платежными системами.
«Нет единого подхода во всех этих проектах: где-то принимают карты отдельные банки, где-то решения приняты на основе национальных банков-регуляторов, и все это также может быть подвергнуто пересмотру — я имею в виду прием карт «Мир»», — добавил в беседе с Газета.ру Аитов.

При этом, специалист рекомендовал не переживать по поводу этого, поскольку заграницу можно ездить с наличными деньгами либо с картами дружественных стран.


Ранее сообщалось, что новые американские санкции, введённые в отношении российской Национальной системы платёжных карт (НСПК) никак не повлияют на работу сервисов внутри страны. Все операции выполняются в штатном режиме, и совсем не от слова «США».

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#банки
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Инвестстратег Бахтин: Рубль ожидает ослабление
27 февраля 2024, 18:23

Фото: istockphoto.com/Andrey Semenov

Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал ослабление российской валюты.
«Российская валюта получает поддержку от приближения пика налогового периода. Фундаментальными опорами для рубля продолжают служить накапливающийся эффект от жесткой политики ЦБ по ключевой ставке, временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки, валютные интервенции регулятора», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Он уточнил, что на этой неделе рубль ещё может усилится, однако после окончания периода фискальных платежей российская валюта может ослабнуть, тяготея к доллару, равному 92,5-93 рублям.

Ранее курс евро на Московской бирже поднялся до 100 рублей.

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#доллар
#евро
#рубль
#валюта
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Экономист Лобода спрогнозировал цену за литр бензина ₽54-56 в ближайшие полгода
27 февраля 2024, 17:58

Фото: istockphoto.com/kckate16

Экономист Андрей Лобода заявил, что в течение ближайшего полугода средняя цена за литр бензина составит 54-56 рублей с учётом запрета на экспорт топлива.
«Эта инициатива носит предвыборный характер. Но не только. Государству совсем не нужно повторение ситуации 2018 года, когда после выборов резко выросли цены на бензин и дизтопливо в рознице, в некоторых регионах образовались даже очереди на заправках. И тогда появился налоговый вычет для нефтяников, продающих нефтепродукты на внутреннем рынке», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Лобода.

Кроме этого, он пояснил, что запрет на экспорт бензина на полгода вводится для сглаживания колебаний оптовых цен.

До этого сообщалось, что в кабинете министров России не поддержали законопроект о регулировании стоимости бензина и дизельного топлива.

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#бензин
#запрет
#цены
#топливо
#экономика
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Первому вице-премьеру РФ Белоусову продемонстрировали экономические достижения Подмосковья
27 февраля 2024, 11:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов ознакомился с промышленными и инвестиционными достижениями Московской области, представленными на стенде региона на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках Дня предпринимательства, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«К Дню предпринимательства на стенде региона было подготовлено несколько презентаций, в том числе интерактивная карта подмосковных особых экономических зон и виртуальный 3D-тур по ОЭЗ «Дубна». Кроме того, был представлен проект «100% Подмосковье», который позволяет узнать о наших компаниях и их продукции», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
О программе «100% Подмосковье» высокому гостю рассказала голографический консультант Прасковья. Программа направлена на поддержку областных производителей, включая проведение различных тематических мероприятий, на которых компании могут представить свою продукцию покупателям и потенциальным партнёрам.

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#выставка
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#вднх
#московская область
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В Подмосковье пройдет открытый диалог бизнеса и власти
27 февраля 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Открытый диалог бизнеса и власти в рамках трансформации Центра Содействия Строительству Московской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Мероприятие пройдет 28 февраля в 14:00. В рамках встречи инвесторов и застройщиков коммерческой недвижимости Подмосковья смогут обсудить вопросы с министром по государственному надзору в строительстве Артуром Гарибяном и руководством Центра Содействия Строительству.

«На встрече будут обсуждаться вопросы «О трансформационных изменениях в подходах ЦСС к сопровождению проектов строительства объектов нежилого назначения», «Об оценке градостроительных рисков при подборе земельного участка для строительства», «Об особенностях технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «О возможности застройки в зонах водных объектов (зонах санитарной охраны, водоохранных зонах», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что зарегистрироваться на встречу можно на официальном сайте ведомства.

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#главгосстройнадзор мо
#цсс
#бизнес
#власть
#мероприятия
#подмосковье
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Центр содействия строительству Подмосковья помогает начинающим предпринимателям
27 февраля 2024, 10:25

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Центр содействия строительству Московской области помогает построить бизнес. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Начальник Управления по комплексному развитию территорий и проектов планировки территорий Главгосстройнадзора Ольга Яшкова провела прямую линию, в рамках которой рассказала жителям о работе Центра Содействия строительству Московской области (ЦСС).

«В 2017 году создан первый в России проектный офис сопровождения проектов строительства коммерческой недвижимости в Московской области, что сразу же сказывается на потенциале развития инвестиционной привлекательности региона, возрастающих возможностях для инвесторов и создании рабочих мест.Уже сейчас можно сказать, что благодаря ЦСС снижаются административные барьеры, сокращаются сроки реализации проектов с 3 лет до 9 месяцев, срок подключение объекта к инженерным сетям сокращен в 3 раза, создан единый региональный оператор, все услуги предоставляются в электронном виде в режиме онлайн», - поделилась Ольга Яшкова.

Стоит отметить, что услуги ЦСС предоставляются на безвозмездной основе, а стать участником программы можно после регистрации на официальной сайте центра.

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#бизнес
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Участниками строительной выставке в Узбекистане стали пять подмосковных компаний
27 февраля 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Пять компаний из Московской области, производящих различные стройматериалы и оборудование, представили свою продукцию на международной выставке «Строительство — UzBuild 2024» в Ташкенте, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Подмосковные компании представлены на стенде, который объединил сразу три региона России: Московскую область, Волгоград и Новосибирск. Всего здесь можно познакомиться с деятельностью и продукцией 15 фирм, в том числе с подмосковными ООО «Промышленник-М», ООО «Алюмет», ЗАО «Флоутэк», ООО «Теплосила» и ООО «Профиль», — отмечается в сообщении.
Строительная и интерьерная выставка UzBuild — мероприятие, получившее одобрение Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Здесь представлены самые значимые достижения строительной индустрии, включая передовые материалы, оборудование и технологии.

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#выставка
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#мининвест мо
#узбекистан
#московская область
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В магазинах ОАЭ за месяц раскупили больше 7 тонн товаров из Подмосковья
27 февраля 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 7 тонн произведённых в Московской области продовольственных товаров раскупили в супермаркетах Дубая в течение месяца, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Партия продовольственных товаров объёмом 7,6 тонн от пяти подмосковных производителей была доставлена в ОАЭ и размещена на полках супермаркетов в рамках реализации пилотной программы комплексной поддержки экспортёров. (…) Наш контейнер полностью распродан в ретейле практически за месяц», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она подчеркнула, что этот опыт показал эффективность программы, поэтому поставки будут наращиваться. Кроме того, в число стран-импортёров планируется включить Китай и Саудовскую Аравию.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#оаэ
#подмосковье
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В Крыму уточнили сумму ущерба от энергоблокады
В Крыму уточнили сумму ущерба от энергоблокады со стороны Украины
27 февраля 2024, 06:45

Фото: iStock/ Vladimir Zapletin

Рабочая группа крымского парламента уточнила сумму ущерба бюджетной системе полуострова из-за энергетической блокады со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя спецгруппы Сергея Трофимова.
По его словам, предварительные расчеты показали сумму в 3 трлн 156 млрд 605 млн руб.

Также был оценен ущерб физическим лицам — 2 трлн руб., заявлял ранее глава парламента Владимир Константинов.

Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 млрд руб.

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#украина
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ЦБ разрешит банкам досрочно снимать средства с депозитов
ЦБ с 4 марта разрешит банкам досрочно снимать средства с депозитов
27 февраля 2024, 05:27

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Кредитные организации получат возможность досрочно возвращать полностью или частично средства с депозитов в Центробанке по итогам аукционов на срок более 1 дня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Для этого кредитным организациям придется заключить с Банком России дополнительное соглашение. На досрочно возвращаемую сумму депозита будут начисляться проценты в соответствие со ставкой по депозитным операциям овернайт, действующей в день начисления процентов.

Новые правила вступят в силу с 4 марта.

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