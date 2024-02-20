Финомбудсмен Медведев рассказал о бессмысленности закона о самозапрете на кредиты

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Финансовый омбудсмен Павел Медведев рассказал о главном недостатке нового закона о кредитах и займах.
20 февраля Госдума приняла закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов.
Депутаты не до конца продумали этот закон, заявил Медведев.
Информацию о самозапрете клиента необходимо каким-то образом передать во все кредитные организации. Теоретически это можно сделать через бюро кредитных историй. Когда клиент приходит в банк или микрофинасовую организацию, сотрудники должны отправить обращение в БКИ, где хранится кредитная история россиянина. Но таких организаций в России несколько, поэтому существует процедура узнавания, в каких именно бюро хранится информация о конкретном клиенте. Она производится через главный компьютер, который расположен в Центробанке. Только после проведения всех этих действий сотрудник банка может продолжить разговор с клиентом.
Однако эта схема далека от того, что происходит в реальности. Так, по словам Медведева, микрофинансовые организации выдают займы практически моментально, не проверяя информацию о клиенте. В банках часто происходит такая же ситуация.
Второй проблемой, которую не учли депутаты, принявшие закон, является невозможность отменить выдачу нотариальной доверенности.
Таким образом, заключил Медведев, закон нереализуем с технической точки зрения. А гражданам он не принесёт ничего хорошего, особенно если они столкнулся с подделкой своих доверенностей.
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Депутаты не до конца продумали этот закон, заявил Медведев.
Однако эта схема далека от того, что происходит в реальности. Так, по словам Медведева, микрофинансовые организации выдают займы практически моментально, не проверяя информацию о клиенте. В банках часто происходит такая же ситуация.
Второй проблемой, которую не учли депутаты, принявшие закон, является невозможность отменить выдачу нотариальной доверенности.
«Если клиент даже и запретит себе выдавать кредиты, и даже, закроем глаза на то, что это действие абсолютно бесполезно, согласно предыдущей озвученной проблеме, то с подделкой доверенности можно явиться и отменить этот запрет», – подчеркнул омбудсмен.
Таким образом, заключил Медведев, закон нереализуем с технической точки зрения. А гражданам он не принесёт ничего хорошего, особенно если они столкнулся с подделкой своих доверенностей.
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Анастасия Чинкова