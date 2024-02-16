Московская область получила наивысший кредитный рейтинг

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Подмосковья до высшего уровня ААА(RU), изменив прогноз на «стабильный». Помимо этого, до показателя ААА(RU) вырос рейтинг облигационных займов региона.
Это означает, что Подмосковье – регион с растущей экономикой, эффективной и устойчивой финансовой системой, пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он напомнил, что в бюджете региона есть заёмные средства, но большая их часть – это дешёвые и длинные бюджетные кредиты или облигации.
Как говорится в заключении АКРА, положительное воздействие на рейтинг оказала высокая операционная эффективность бюджета, в том числе ускоренный рост собственных доходов по сравнению с расходами. Эксперты агентства полагают, что эта тенденция сохранится в долгосрочном периоде.
Читайте также:
Подмосковье заняло второе место по объёму поддержки индустрии моды
В Рузе на земле за 1 рубль построили завод по производству газобетонных блоков
В Дубне заработало производство тестов для выявления туберкулёза
«У нас опережающий рост собственных доходов над расходами, значительная доля капвложений в инфраструктуру, в развитие. Это значит, что с нами стабильно и выгодно работать инвесторам. Они будут уверены в завтрашнем дне, могут строить в Подмосковье долгосрочные планы, реализовывать свои проекты, создавать новые рабочие места, что для нас стратегически важно. У нас хороший кредитный портфель», – сказал Воробьёв.
«Эти средства необходимы, чтобы реализовывать инфраструктурные проекты, строить социальные объекты, дороги, модернизировать систему ЖКХ – создавать комфортные для жителей во всех уголках Подмосковья. Так, с привлечением заёмных средств в этом году ведутся работы по строительству воспитательно-образовательного комплекса в Красногорске, реконструкции Афанасовского и Пироговского шоссе в Мытищах, созданию надежной системы водоснабжения во Фрязино и Щелково», - пояснил глава региона.Повышение оценки кредитоспособности Московской области обусловлено возросшей операционной эффективностью бюджета и гибкой структурой расходов, а также умеренно низкой долговой нагрузкой при достаточном уровне ликвидности бюджета. Прогноз по рейтингу «стабильный» означает высокую вероятность его сохранения на том же уровне на протяжении 12-18 месяцев.
Как говорится в заключении АКРА, положительное воздействие на рейтинг оказала высокая операционная эффективность бюджета, в том числе ускоренный рост собственных доходов по сравнению с расходами. Эксперты агентства полагают, что эта тенденция сохранится в долгосрочном периоде.
Читайте также:
Подмосковье заняло второе место по объёму поддержки индустрии моды
В Рузе на земле за 1 рубль построили завод по производству газобетонных блоков
В Дубне заработало производство тестов для выявления туберкулёза
Лора Луганская