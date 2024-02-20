Инвестстратег Бахтин спрогнозировал укрепление рубля к концу февраля

Курс евро на Московской бирже поднялся до 100 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

Европейская валюта достигла таких значений впервые с начала года. Из данных биржи следует, что последняя «сотка» фиксировалась ещё 9 января.



Согласно данным торгов, американский доллар прибавил всего 0,06 и фиксируется на уровне 92,3 рубля.



Напомним, в январе курс евро начал активно снижаться и 16 января достиг отметки 95,64 рубля.