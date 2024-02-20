Инвестстратег Бахтин спрогнозировал укрепление рубля к концу февраля

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что рубль может укрепиться к концу этого месяца.
По его словам, укреплению российской валюте могут способствовать такие факторы, как более выраженная поддержки со стороны налогового периода, валютные интервенции ЦБ, продажи на внутреннем рынке экспортерами большей части выручки. Определённое влияние на курс рубля, считает эксперт, оказывают и цены на нефть, и санкции.
Ранее стало известно, что доля российской валюты в импорте товаров и услуг в декабре выросла на 2,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31%.
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«С учётом баланса факторов полагаю, что рубль в ближайшее время будет укрепляться, но укрепление вряд ли окажется устойчивым, а пределом его видится 90 рублей за доллар», — резюмировал в беседе с Газета.ру Бахтин.
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Мелисса Тимофеева