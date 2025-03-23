Фирмы косметики во главе с L’Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну

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Косметические бренды призвали Евросоюз не втягивать их в торговую войну с США. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании L’Oreal Николя Иеронимуса.
По его словам, 16 компаний выступают против участия этой сферы рынка в экономической конфронтации, которая происходит между Европейским союзом и Соединенными Штатами. От этих санкций проиграют сами европейские бренды, добавил Иеронимус.
Исполнительный директор компании Beiersdorf, которая владеет фирмой Nivea, Винсент Уорнери также высказался за то, чтобы косметические фирмы не рассматривали как экономическое оружие против Вашингтона.
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Исполнительный директор компании Beiersdorf, которая владеет фирмой Nivea, Винсент Уорнери также высказался за то, чтобы косметические фирмы не рассматривали как экономическое оружие против Вашингтона.
«Оставьте нас вне войны. Не разжигайте огонь там, где нет необходимости», — добавил он.
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Екатерина Коршунова