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Косметолог назвала продукты, которые сделают кожу идеально гладкой

Косметолог Жумабаева: рыба, зеленый чай и орехи сделают кожу гладкой и сияющей
Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

Рыба, зеленый чай и орехи способны сделать кожу лица гладкой и сияющей, рассказала косметолог Фатима Жумабаева.
«Лидером в списке продуктов, обязательных для всех девушек, мечтающих о сияющей и гладкой коже, является рыба. Кладезь омеги-3, витаминов А, Е и цинка заметно преобразит состояние эпидермиса. При регулярном употреблении рыбы ваша кожа получит качественное питание, увлажнение, станет более упругой и сияющей», — рассказала Жумабаева в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, эксперт рассказала, что зеленый чай благодаря антиоксидантам помогает устранить воспаления и покраснения на коже, а также улучшить рельеф и сделать тон гладким и здоровым.

Жумабаева посоветовала употреблять больше орехов, которые помогают поддерживать баланс между жиром и влагой в эпидермисе. По ее словам, для улучшения состоянии кожи достаточно есть горсть миндаля, грецких орехов или фундука на постоянной основе.

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Стало известно, когда закончится сезон гриппа и ОРВИ
Терапевт Шулаев: Эпидсезон закончится, когда установится плюсовая температура
19 марта 2025, 11:22

Фото: iStock/Choreograph

Грипп, ОРВИ и COVID-19 являются неизменными спутниками начала весны. Подъем заболеваемости происходит из-за нестабильной погоды. Об этом рассказал заведующий структурным подразделением ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», врач-терапевт, нефролог Антон Шулаев.
«Эпидсезон, как всегда, закончится, когда устаканится плюсовая температура около 10°С. При этом среднесуточная температура должна быть выше 5-7 °С. Пока у нас ночью 0 а то и -5, а днём от 5 до 10 — эпидсезон будет продолжаться», — отметил Шулаев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он пояснил, что из-за температурных скачков сложно подобрать одежду, человек то потеет, то переохлаждается, что приводит к ослаблению иммунитета.

На сегодняшний день, по словам специалиста, COVID и грипп часто проходят с высокой температурой и болью в мышцах. Облегчить течение этих заболеваний можно с помощью жаропонижающих и обезболивающих препаратов. Также необходимо обеспечить для больного сон и покой, посоветовал Шулаев.

Тем временем главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что тепло в столичный регион придет в начале следующей недели.

«Скорее всего, более тёплая погода придётся на начало следующей недели — 24-25 марта. В эти числа дневная температура может превысить 10 °С», — спрогнозировала Позднякова.

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Диетолог рассказала, какие витамины нужно восполнить после зимы
Диетолог Соломатина: после зимы не хватает витаминов D, B12 и С
18 марта 2025, 18:39

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Зима, как правило, отнимает у людей множество не только сил, но и полезных веществ в организме. Как восстановиться после трехмесячного холодного периода и перестроить тело на весну?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что восполнить дефицит витаминов после зимы помогут солнце, вода, сон и питание.

«Тут играет роль всё, но главное — тот внутренний настрой, который не дает разрушаться нашим клеткам. Потому что сколько бы мы не потребляли антиоксидантов, известные факторы и вредные привычки все разрушают», — пояснила эксперт.

Она добавила, что после зимы часто не хватает витамина D и B12.

«Витамин D можно восполнить рыбой, яйцами, молочными продуктами. Витаминов B12, С, йода, селена тоже не хватает. Здесь поможет жирная морская рыба, водоросли, бразильские орешки. Кальций тоже важен. Его много в кунжутных семечках, там же большое количество инозитола — вещества, которое помогает нам оставаться собранными, не раздражительными, не сорваться на окружающих», — объяснила врач.

По ее словам, индейка — один из самых богатых на витамины и антиоксиданты продуктов.

«Там находится много железа много, витамины группы В, цинк. Также квашеная капуста, но только настоящего натурального брожения или печенка», — посоветовала Соломатина.

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Диетолог назвал неочевидное вещество в яйцах, способное улучшить работу мозга и нервов
Диетолог Бобровский: холин в яйцах улучшает работу мозговых клеток и нервов
18 марта 2025, 15:42

Фото: iStock/AlexPro9500

18 марта считается Днем яичницы. В этот день люди готовят и едят яичницу в различных вариантах: в виде глазуньи, омлета, яичницы-бенедикт и других.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» сообщил, что яйца — это источник полноценного белка, они содержат незаменимые аминокислоты.

«Также в яйцах есть целый набор витаминов: А, В, Е. Еще интересное вещество в яйцах — холин — улучшает работу мозговых клеток, нейронов, благотворно влияет на здоровье печени и на нервы. Ну и в яйцах много антиоксидантов, благотворно влияющих на зрение», — рассказал эксперт.

По словам диетолога, яйца для россиян — достаточно доступный продукт, который продается в большом количестве и на любой кошелек.

«Чувство сытости после употребления яиц долго держится, и в плане профилактики ожирения, избыточного веса — это важный параметр. В яйцах есть ненасыщенные жирные кислоты, что более полезно, в отличие от вредных жиров насыщенных», — заключил Бобровский.

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Как держать пост без вреда для здоровья: советы специалистов
18 марта 2025, 15:40

Фото: iStock/Anton Skripachev

Диетолог Полина Журавлева рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы держать пост без вреда для здоровья.
Она подчеркнула, что во время поста ни в коем случае нельзя полностью отказываться от еды. Переходить на постный рацион стоит заранее и постепенно, уменьшая порции животного белка и увеличивая количество овощей, круп, бобовых.

«Многих волнует вопрос: где брать белок, если мясо, молоко и яйца под запретом? Выручат бобовые: фасоль, нут, чечевица, горох. Также полезны грибы, орехи, семена, цельнозерновые продукты. Меняйте их местами время от времени, и всё будет в порядке», — посоветовала Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

Тем временем гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с RT отметила, что правильно подобранные постные продукты могут обеспечить организм всеми необходимыми веществами и длительной сытостью.

«Одним из лучших источников энергии в пост могут быть орехи — это кладезь полезных жиров, которые надолго насыщают за счёт большого количества калорий. Горсть орехов или семечек, тыквенных либо подсолнечных, может стать отличным перекусом, который придаст сил на несколько часов», — рассказала Кашух.

Она также посоветовала добавлять орехи в каши и салаты, чтобы разнообразить вкус блюд и сделать их более сытными. Также длительную сытость обеспечивает авокадо.

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«Биполярка, СДВГ, тревоги и депрессии»: названы болезни современного поколения
Психолог Хорс: Современные люди больше склонны к расстройствам личности
18 марта 2025, 14:41

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Современные люди больше склонны к различным расстройствам личности. Так считает практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.
«Биполярка, СДВГ, склонность к тревоге, к депрессиям и так далее — сейчас этого всего сильно больше стало. Конечно, мы стремимся к здоровью, но нужно понимать, что любой человек имеет право на любые заболевания, что заболевание — это не стыдно, даже если оно психиатрическое, что это норма жизни», — рассказал Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, современное поколение стало более нежным, так как хорошо живет и не готово к каким-либо испытаниям. Однако специалист отметил, что человек сейчас больше склонен к различным расстройствам из-за того, что получает много тревожной информации.

При этом психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева рассказала «Газете.Ru», что депрессию могут спровоцировать антиаритмические препараты.

«Есть данные о том, что спровоцировать депрессию могут антиаритмические лекарственные средства. Первые сообщения о связи депрессии и антиаритмических препаратов появились в далеком 1967 году», — рассказала Яхъяева.

Тогда было проведено исследование с участием 89 людей. Все они принимали пропранолол. 27 человек начали страдать депрессией, а двое покончили жизнь самоубийством.

Врач пояснила, что бета-адреноблокаторы могут вызывать слабость, повышенную утомляемость и ночные кошмары. При этом Яхъяева уточнила, что водорастворимые препараты этих побочных эффектов не имеют.

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