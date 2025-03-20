Косметолог назвала продукты, которые сделают кожу идеально гладкой

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Рыба, зеленый чай и орехи способны сделать кожу лица гладкой и сияющей, рассказала косметолог Фатима Жумабаева.
«Лидером в списке продуктов, обязательных для всех девушек, мечтающих о сияющей и гладкой коже, является рыба. Кладезь омеги-3, витаминов А, Е и цинка заметно преобразит состояние эпидермиса. При регулярном употреблении рыбы ваша кожа получит качественное питание, увлажнение, станет более упругой и сияющей», — рассказала Жумабаева в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, эксперт рассказала, что зеленый чай благодаря антиоксидантам помогает устранить воспаления и покраснения на коже, а также улучшить рельеф и сделать тон гладким и здоровым.
Жумабаева посоветовала употреблять больше орехов, которые помогают поддерживать баланс между жиром и влагой в эпидермисе. По ее словам, для улучшения состоянии кожи достаточно есть горсть миндаля, грецких орехов или фундука на постоянной основе.
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