Россиянкам назвали лучшие продукты для борьбы с морщинами

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Некоторые продукты питания могут помочь увлажнить кожу, стимулировать выработку коллагена и разгладить морщины. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.
«Важными источниками природных антиоксидантов являются томаты и красный болгарский перец, которые отличаются высоким содержанием ликопина и витамина C. Морковь богата полезными для кожи бета-каротином и витамином A. Арбуз способствует ее увлажнению и здоровому цвету за счет содержания витаминов A и C», — рассказала Носарева в беседе с «Газетой.Ru».
Она также назвала полезными для сохранения молодости кожи семена чиа, орехи, куркуму, миндальное молоко, гречишный чай, оливковое масло, жирные сорта рыбы и авокадо.
На сегодняшний день современная косметология предлагает различные процедуры, которые помогают поддерживать молодость и красоту кожи. Одним из эффективных способов ухода являются профессиональные маски, которые можно сделать в клинике у врача-косметолога. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова.
«В отличие от домашних средств, такие маски обладают более выраженным эффектом, так как содержат активные компоненты в высокой концентрации и подбираются индивидуально под тип и состояние кожи пациента», — пояснила Пашкова.
По ее словам, главное отличие профессиональных масок заключается в их составе и методе применения.
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Элина Позднякова