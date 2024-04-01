ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом

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Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — по состоянию на декабрь 2023 года налоговой известно о 539,1 тыс. таких лиц, пишет РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за прошедший год. За год число владельцев счетов увеличилось на 70%.
Количество иностранных счетов российских налоговых резидентов составляет 1,825 млн. Согласно презентации, за год этот показатель увеличился на 164% (то есть в 2,6 раза).
Стремительный прирост показателей, вероятнее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативу ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, считает партнер Б1 Мария Фролова.
Данные о владельцах зарубежных счетов ФНС получает через ежегодный обмен сведениями с иностранными государствами, который, по заявлениям службы, в последние два года затруднен. В 2023 году в налоговую поступали данные о зарубежных счетах физических лиц, на которые приходится 99% открытых счетов, уточнила замглавы ФНС Юлия Шепелева.
По данным Центробанка России, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн руб.
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Стремительный прирост показателей, вероятнее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативу ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, считает партнер Б1 Мария Фролова.
По данным Центробанка России, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн руб.
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Ювелина Бернст