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ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом

ФНС: Зарубежные счета есть у 539 тысяч российских резидентов
01 апреля 2024, 01:17
Фото: iStock/ William_Potter

Фото: iStock/ William_Potter

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — по состоянию на декабрь 2023 года налоговой известно о 539,1 тыс. таких лиц, пишет РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за прошедший год. За год число владельцев счетов увеличилось на 70%.
Количество иностранных счетов российских налоговых резидентов составляет 1,825 млн. Согласно презентации, за год этот показатель увеличился на 164% (то есть в 2,6 раза).

Стремительный прирост показателей, вероятнее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативу ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, считает партнер Б1 Мария Фролова.


Данные о владельцах зарубежных счетов ФНС получает через ежегодный обмен сведениями с иностранными государствами, который, по заявлениям службы, в последние два года затруднен. В 2023 году в налоговую поступали данные о зарубежных счетах физических лиц, на которые приходится 99% открытых счетов, уточнила замглавы ФНС Юлия Шепелева.

По данным Центробанка России, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн руб.

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Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20
31 марта 2024, 09:15

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Информация следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.
Сообщается, что экономика РФ выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%. Первое место по темпам роста экономики занимает Индия. Ее прирост дошел до отметки 7,3 процента.

На втором месте находится Китай с ростом на 5,2% после трех процентов в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Индонезия, ее ВВП вырос на 5,1%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на ввод всё новых и новых антироссийских западных санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#экономика
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Украину в 2025 году ожидает банкротство, заявил Всемирный банк
Всемирный банк: В 2025 году Украина обанкротится
31 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/peshkov

Украина может стать банкротом уже в 2025 году, если западные страны откажутся списывать ее долги, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирного банка.
Отмечается, что в проекте о выделении средств четко указано, что финансовое положение Украины катастрофическое.

Однако если западные кредиторы откажутся списать долги Украины, в том числе долги частных компаний и банков, то Украина может обанкротиться в 2025 году.

29 марта Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. По словам премьер-министра страны Дениса Шмигала, Япония выделила около 1 млрд долларов США, Великобритания – около 500 млн долларов США. Средства будут направлены на бюджетные расходы на гуманитарные и социальные нужды Украины.

26 марта было объявлено, что Киев получил транш в размере 880 миллионов долларов США от Международного валютного фонда (МВФ). Средства были выделены в рамках программы расширенного кредитования EFF.

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В России рассказали о повышении зарплат у ряда россиян с 1 апреля
31 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/ArtemSam

Медицинские работники в малых городах и селах России получат прибавку к мартовской зарплате с 1 апреля, заявила экономист Людмила Иванова-Швец, сообщает РИА Новости.
Правительство приняло решение о введении социальных выплат медицинским работникам, работающим в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности населения места проживания.

Так, в городах с населением 50-100 тыс. человек врач будет получать 29 тыс. рублей, средний персонал – 13 тыс. рублей. Врачи в населенных пунктах с населением менее 50 000 жителей будут получать доплату в размере 50 000 рублей в месяц, а средний медицинский персонал – 30 000 рублей.

Кроме того, с 1 апреля окладная часть заработной платы всех медицинских работников будет увеличена до 50%.

В феврале президент России Владимир Путин предложил повысить с 1 марта заработную плату медицинским работникам малых городов, районных центров и сел за счет увеличения доплат.

Президент РФ поручил правительству в разумные сроки завершить работу по подготовке нормативно-правовой базы, необходимой для реализации этого решения.

Российский лидер также заявил о необходимости запустить программы повышения квалификации для служб скорой помощи и фельдшеров больниц.

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#зарплаты
#медицина
#врачи
#владимир путин
#экономика
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Автоэксперт Кадаков не исключил возможность возвращения западных машин в Россию
30 марта 2024, 21:19

Фото: istockphoto/DarthArt

Западные автомобильные бренды могут вернуться на российский рынок. Это может произойти своеобразным транзитом через Китай.
На заводе «ПСМА Рус» в Калуге, где до санкций выпускали «Пежо», «Ситроены» и «Мицубиси», запустили в производство кроссовер Citroen C5 Aircross. Реализует проект российская компания «Автомобильные технологии», являющаяся дилером фирмы Citroen, в содружестве, как теперь принято говорить, с восточным партнёром, передаёт «МК».

Это знаковое событие для России. Впервые за два с лишним года новое автомобильное производство в стране — это полноценная европейская машина, «француз» с узнаваемым логотипом в виде перевёрнутого двойного шеврона, в просторечии называемого «ёлкой».

У многих европейских и американских автомобильных концернов есть совместные с китайцами предприятия. Однако автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не спешит прогнозировать скорое появление в России китайских «Мерседесов» и BMW. По его мнению, всё будет зависеть от взаимоотношений между китайскими предприятиями и их западными партнёрами.

«Тот же «Ситроен» может закрыть глаза на поставки в Россию, а может и через какое-то время начать вставлять китайцам палки в колеса», — считает эксперт.

Он сообщил, что у фирмы «Автомобильные технологии» есть планы по запуску других моделей. Если эти планы в течение года будут реализованы, значит «Ситроен» решил не чинить препятствий, сказал Кадаков. Он также добавил, что концерн Stellantis (куда входит Citroen) ранее заявил, что «утратил контроль» как над российским предприятием, так и над китайским. Эксперт считает, что таким образом западные менеджеры обезопасили себя от претензий: они-де больше не контролируют то, что происходит с их предприятиями в России и Китае.

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«Росатом» разработал меры на случай ограничений экспорта российского урана
30 марта 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Хотя ограничения на поставки российского урана на мировые рынки маловероятны, специалисты госкорпорации «Росатом» разработали специальные меры для снижения возможного ущерба для себя и покупателей в случае, если это всё-таки произойдёт.
Об этом говорится в отчетности АО «Атомэнергопром» (входит в госкорпорацию, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли), опубликованной на сайте предприятия. Эти меры включают в себя возможность переноса заказов на внутрироссийские компании, юридическая защита интересов госкорпорации и так далее.

Компания «Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. Государственная корпорация, объединяющая гражданские активы атомной отрасли в России, утверждает, что подготовка к негативному сценарию в сфере экспорта урана — важная часть управления рисками.

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Раскрыты новые риски для ипотечников при покупке жилья в новостройке
Центробанк обнаружил новые риски при покупке новостройки в ипотеку
30 марта 2024, 05:57

Фото: iStock/Diy13

Центробанк, говоря о сомнительных схемах застройщиков на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», обратил внимание на новые риски, связанные с ипотекой на новое жилье, передает РБК.
По словам аналитика Банка России Александра Копылова, во многих случаях после завершения сделки часть средств дольщика выдается в виде аккредитива, а не переводится на счет эскроу. Эксперты предупреждают, что, в отличие от эскроу-счетов, аккредитивы не дают гарантий от неплатежеспособности банка.

По другой схеме застройщик продает квартиру дольщику по сниженной цене. Затем ценник поднимается до рыночной цены, и квартира продается по переуступке. В этом случае сумма, уплаченная конечным покупателем, не переводится на эскроу-счет и, соответственно, остается незащищенной. В этом случае подрядчик получает оплату сразу, не дожидаясь сдачи здания.

Третья опасность кроется в траншевой ипотеке, которая, судя по всему, выгодна россиянам.

«Это обуславливает вовлечение в спрос тех людей, которые сейчас не имеют достаточных средств, но рассчитывают их иметь в будущем. Но если их расчеты окажутся преувеличенными, возникает повышенный риск дефолта. Это проблема и для них, и для банка, выдавшего ипотеку»,–поясняют в регуляторе.

Ранее россиян предостерегали от массовых покупок квартир. Это может привести к проблемам с распределением общей долевой собственности, а договоренности о жилплощади осложняются постоянными переговорами с совладельцами.

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#квартира
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#застройщики
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Карты «Мир» перестали работать в Армении
РБК: В банках Армении перестали работать карты «Мир»
30 марта 2024, 01:20

Фото: iStock/Diy1

С 30 марта карты российской платежной системы «Мир» не принимаются в большинстве банков Армении, передает РБК.
Единственным исключением является ВТБ Армения. В настоящее время в Армении работают 53 филиала и более 190 банкоматов. Держатели карт могут снимать наличные в банкоматах и оплачивать услуги в онлайн-банках, отмечает газета.

Ранее, 19 марта, Национальная система платежных карт (НСПК) Российской Федерации получила уведомление о том, что участники платежной системы страны АрКа с 30 марта приостанавливают обслуживание карты «Мир».

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#карта «мир»
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#банки
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Депутат Говырин: Россия не лишится детского питания из-за санкций
29 марта 2024, 20:23

Фото: iStock/dragana991

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что из-за санкционной политики Запада Россия не останется без детского питания.
Он подчеркнул, что наша страна способна себя обеспечить в этом плане. По его словам, российские производители не уступают зарубежным по качеству.

«У нас есть Ивановская область, которая производит много детского питания. Банка питания популярных детских иностранных производителей стоит около 2 тыс. рублей, новорождённому её хватит на неделю. В месяц, получается, 8 тыс. только на питание. А состав оставляет желать лучшего, химические иностранные добавки вызывают аллергическую реакцию», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Говырин.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявлял, что порядка 95% западных компаний, в том числе и австрийские, до сих пор работают в России.

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#питание
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#россия
#санкции
#продукты
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Финансист Бабин заявил о связи между курсом рубля и Страстной пятницей
29 марта 2024, 19:30

Фото: iStock/champpixs

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что колебания курса рубля могут быть объяснены Страстной пятницей у католиков.
«Отсутствие торгов на большинстве ключевых бирж из-за праздничного выходного во многих странах может выступать одной из причин разнонаправленной динамики рубля. Мировой валютный рынок работает, но зарубежные участники нашего также могут отсутствовать из-за праздников, что может нарушить кросс-курсы валют и ослабить ликвидность», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Он добавил, что в случае, если обстановка в мире и санкционная политика в отношении России особенно не изменятся на следующей неделе, доллар можно будет ожидать на уровне 92-93 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица предполагал, что доллар в апреле будет стоить до 95 рублей.

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