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Антироссийские санкции оказались провальными, а финансовые элиты на Западе ожидают поражения Украины, чтобы возобновить торговые связи с Россией, написал журналист Габор Штайнгарт в материале для журнала Focus.
По словам Штайнгарта, все указывает на то, что Запад воспринимает российско-украинский конфликт как проигранный и попытается достичь договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.
Журналист отметил материальное истощение украинской стороны, внутренние противоречия в западных политических кругах, что блокирует дальнейшие поставки вооружений Украине, а также стремление иностранного бизнеса вернуться на российский рынок.
В западных странах все чаще звучит мнение, что антироссийские санкции неэффективны.
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Журналист отметил материальное истощение украинской стороны, внутренние противоречия в западных политических кругах, что блокирует дальнейшие поставки вооружений Украине, а также стремление иностранного бизнеса вернуться на российский рынок.
«Путин может быть доволен ходом истории после начала этого конфликта. У него появились новые партнеры, новые покупатели сырья и новые территории. Он вхож во все кабинеты стран «Большой двадцатки», где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров. А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью», — заключил автор статьи.
В западных странах все чаще звучит мнение, что антироссийские санкции неэффективны.
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Ювелина Бернст