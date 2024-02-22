Нуланд охарактеризовала новые антироссийские санкции как «сокрушительные»

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пообещала, что новые антироссийские санкции будут «сокрушительными». Слова Нуланд приводит агентство Reuters.
По словам политика, санкции затронут российский оборонно-промышленный комплекс. Она заявила, что Вашингтон примет сотни новых мер, но не сообщила подробностей.
Ранее президент США Джо Байден объявил о новых антироссийских санкциях после встречи с вдовой Алексея Навального*.
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«Мы будем ждать, когда Белый дом объявит о них», – сказала Нуланд.
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Александр Климов