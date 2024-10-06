Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государств

Фото: iStock/Lazy_Bear
Самым высокооплачиваемым из лидеров стран мира стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Об этом сообщает Forbes.
Уточняется, что зарплата Вонга составляет около 1,69 млн долларов в год. Второе место заняла президент Швейцарии Виола Амерд с зарплатой 569,5 тысяч долларов в год. Тройку лидеров замыкает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз — 412,5 тысяч долларов в год.
Глава американского государства Джо Байден в год зарабатывает порядка 400 тысяч долларов и занимает четвертое место в рейтинге. Лидер РФ Владимир Путин находится на 28-м месте с зарплатой 113,6 тысяч долларов в год. Согласно информации источника, Путин 10 лет назад признавался, что не знает размер своей заработной платы.
Читайте также:
Зарплату президенту РФ в 2024 году повышать не будут
В Госдуме дали совет по правильному хранению сбережений
Forbes назвал топ-10 убыточных российских корпораций
Екатерина Коршунова