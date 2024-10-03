Forbes назвал топ-10 убыточных российских корпораций

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«Газпром» по итогам прошлого года возглавил рейтинг самых убыточных российских компаний. Об этом информирует Forbes.
Уточняется, что компания попала в список в первый раз и сразу же с рекордным убытком, который составил 583,1 млрд рублей. Согласно информации экспертов, данные показатели связаны с обесценением нефинансовых активов и убытком от курсовых разниц. В период с января по июнь 2024 года «Газпром» уже получил более 1 трлн рублей прибыли.
Второе место среди самых убыточных бизнесов в Росси занимает совместное предприятие «СИБУР Холдинг» и китайской корпорации Sinopec — Амурский газохимический комплекс. Чистый убыток составил 71,9 млрд рублей. В тройку лидеров также вошел Ozon с чистым убытком в 42,7 млрд рублей. Отмечается, что убытки маркетплейса по итогам текущего года могут увеличиться.
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