В Госдуме дали совет по правильному хранению сбережений

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В настоящее время сбережения выгоднее хранить на рублёвых вкладах. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в условиях высокой ключевой ставки деньги лучше всего хранить на рублёвых вкладах. Это будет выгоднее и надёжнее иных способов.
Кроме того, Аксаков посоветовал россиянам иметь «подушку» финансовой безопасности в размере необходимых на два-три месяца расходов. Часть таких сбережений можно положить на вклад в банке, с которого их можно снять в любой момент.
Также, если финансы позволяют или идёт накопление крупной суммы, можно задуматься о срочном вкладе, проценты по которому значительно выше.
Аксаков добавил, что важно решаться на инвестирование средств на фондовый рынок, если граждане уже выполнили две предыдущие задачи и имеют представление о работе рынка.
Вместе с тем он предупредил, что на финансовом рынке существует риск потерь.
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Кроме того, Аксаков посоветовал россиянам иметь «подушку» финансовой безопасности в размере необходимых на два-три месяца расходов. Часть таких сбережений можно положить на вклад в банке, с которого их можно снять в любой момент.
Также, если финансы позволяют или идёт накопление крупной суммы, можно задуматься о срочном вкладе, проценты по которому значительно выше.
Аксаков добавил, что важно решаться на инвестирование средств на фондовый рынок, если граждане уже выполнили две предыдущие задачи и имеют представление о работе рынка.
Вместе с тем он предупредил, что на финансовом рынке существует риск потерь.
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Анастасия Чинкова