ФСБ проверяет лишённый лицензии Киви Банк

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Центральный Банк 21 февраля отозвал лицензию Киви Банка (QIWI Банк) и начал блокировать операции по его электронным кошелькам. После чего сотрудники Федеральной службы безопасности РФ начали проверку кредитной организации на предмет вывода за рубеж денежных средств, полученных незаконным путём.
Проверочные мероприятия по заявлению Центробанка проводят сотрудники отдела «К» (подразделение Службы экономической безопасности) ФСБ России, передаёт «РБК». Поводом для обращения стали участившиеся случаи телефонного и IT-мошенничества, осуществлявшихся в том числе с территории Украины.
Причиной отзыва лицензии стали нарушения антиотмывочного законодательства. Также были зафиксированы случаи, когда банк открывал QIWI-кошельки с помощью персональных данных граждан без их ведома и проводил по ним операции.
У Киви Банка практически нет вкладов населения (символические 11 тысяч рублей на 1 января 2024 года), он занимался обслуживанием электронных кошельков. Объём средств на них агентство АСВ оценило в 4,4 млрд. Кроме того, банк специализировался на обработке переводов через систему Contact. Согласно отчётности, общий объем переводов через платежные сервисы QIWI за девять месяцев 2023 года составил 1,45 трлн руб.
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Причиной отзыва лицензии стали нарушения антиотмывочного законодательства. Также были зафиксированы случаи, когда банк открывал QIWI-кошельки с помощью персональных данных граждан без их ведома и проводил по ним операции.
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Александр Бойцов