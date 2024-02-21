Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI банка

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Центральный банк РФ отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». Информация об этом размещена в пресс-релизе на официальном сайте регулятора.
По данным ЦБ, решение об отзыве лицензии приняли после выявления нарушения федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО)», — сообщает Центробанк.
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Алина Юрчак