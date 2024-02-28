Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест». Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным Центробанка, «Гефест», зарегистрированный в городе Кимры Тверской области, неоднократно нарушал российское законодательство и нормативные акты Банка России. В связи с этим, регулятор в течение года применял меры, в числе которых были ограничения на привлечение средств вкладчиков. Вместе с тем, банк нарушал требования закона в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма.
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Анастасия Чинкова