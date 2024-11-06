FT: доллар показал рекордный с 2016 рост после объявления Трампа о победе на выборах

Фото: iStock/ Lazy_Bear
После победы Дональда Трампа на выборах в Соединённых Штатах Америки Индекс доллара к корзине мировых валют вырос на 1,92% до 105,441 пункта, информирует «Financial Times».
Такой скачок оказался самым большим однодневным приростом с июня 2016 года. Немного позднее рост замедлился до 1,61 процента.
Индекс доллара США является важным индикатором, который отражает стоимость американского доллара по отношению к корзине шести основных мировых валют: евро, швейцарскому франку, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару и шведской кроне. Показатель отражает экономическую стабильность, служит мерой покупательной способности, а также является ориентиром для инвесторов. Повышение индекса говорит о сильной позиции доллара и в большинстве своём о стабильности американской экономики.
Читайте также:
Червиченко выразил уверенность в продолжении презрения спорта РФ при Трампе
В США рассказали, когда будет инаугурация Трампа
Дональд Трамп исполнил «победный танец» под песню YMCA
Ольга Енгалычева