В США рассказали, когда будет инаугурация Трампа

Дональд Трамп (Фото: сайт Дональда Трампа)
Инаугурация Дональда Трампа запланировали на 20 января 2025 года, информирует «USA Today».
Согласно 20-й поправке к Конституции США, в полдень 20 января 2025 года заканчивается президентский срок 46-го главы государства Джо Байдена.
Церемония инаугурации будет проходить в здании капитолия Соединённых Штатов Америки в Вашингтоне. 20 января 47-ой президент принесёт присягу и выступит с речью. После инаугурации назначены ещё мероприятия, включая бал и торжественный парад.
Согласно обычаю, в этот день новый президент и вице-президент с жёнами приезжают в Белый Дом. Их встречают покидающие посты политики — эта традиция символизирует мирную передачу власти. Стоит отметить, что в 2021 году Дональд Трамп бойкотировал инаугурацию Джо Байдена.
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Церемония инаугурации будет проходить в здании капитолия Соединённых Штатов Америки в Вашингтоне. 20 января 47-ой президент принесёт присягу и выступит с речью. После инаугурации назначены ещё мероприятия, включая бал и торжественный парад.
Согласно обычаю, в этот день новый президент и вице-президент с жёнами приезжают в Белый Дом. Их встречают покидающие посты политики — эта традиция символизирует мирную передачу власти. Стоит отметить, что в 2021 году Дональд Трамп бойкотировал инаугурацию Джо Байдена.
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Ольга Енгалычева