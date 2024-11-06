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Червиченко выразил уверенность в продолжении презрения спорта РФ при Трампе

Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о том, что российский спорт продолжат презирать на мировой арене даже после избрания президентом США Дональда Трампа.


«Пока идея о том, что мы вернёмся на международную арену при Трампе, похожа на мечты. Большинство спортивных проблем начались у нас при Трампе. Трамп нам не друг. Может, российскому спорту и будет полегче, но пока он просто всем рассказывает, какой он. Всё это предвыборная риторика. Наша страна ничего уступать не будет, так что презирание российского спорта будет продолжаться», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Червиченко.

А депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев, напротив, высказал мнение о том, что избрание Дональда Трампа президентом США, хоть и косвенно, но может помочь снять с российского спорта какие-то санкции.

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#трамп
#спорт
Депутат Свищев: Избрание Трампа президентом США может помочь спорту РФ
06 ноября 2024, 20:12

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев высказал мнение о том, что избрание Дональда Трампа президентом США, хоть и косвенно, но может помочь снять с российского спорта какие-то санкции.
«Избрание Трампа президентом США может косвенно повлиять на снятие санкций с российского спорта и полноценное возвращение на международные соревнования. Напрямую Трамп не будет заниматься вопросами российского спорта, но косвенно он может помочь. Если при нём нормализуются отношения между странами, это благоприятно повлияет на ситуацию и в мировом спорте», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Свищев.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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#сша
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#трамп
#спорт
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Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Ростова»
06 ноября 2024, 20:00

Деян Станкович (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил поражение своей команды от «Ростова» нехваткой циничности в матче.
«Я стараюсь передать команде часть своего характера. Мы стараемся, но иногда нам не хватает циничности, каких-то сантиметров, спортивной злости для того, чтобы добиться положительного результата. Да, мы потратили много эмоций в игре с ЦСКА, но и сегодня мы выглядели хорошо», — прокомментировал в беседе с Газета.ру тренер.

А бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился, что игра «Спартака» и «Ростова» оставила двоякое впечатление.

«Спартак» начал неплохо и давление оказывал. Но надо отдать должное, у «Ростова» такая ситуация, что они сами себя поставили в очень тяжёлое положение. Хотя на Кубок они раньше особо внимание не заостряли, но сейчас нужна была какая-то победа, а победа над «Спартаком» — это дорогого стоит. Ростовчане сыграли дисциплинированно, после первого тайма учли определённые ошибки, во втором тайме наиграли на победу», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.

Ранее первый заместитель председателя Государственной думы, а также болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что в настоящее время многие спортсмены в команде затухают.

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#спартак
#футбол
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Воздушные гимнастки из Серпухова взяли три награды Всероссийских соревнований
06 ноября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Представительницы Серпухова завоевали награды Всероссийских соревнований по воздушной гимнастике «Столица воздуха». Об этом сообщил в пресс-службе администрации городского округа.
«Воспитанницы студии воздушной гимнастики Дворца культуры имени В.И. Ленина подтвердили высокий уровень подготовки. Елизавета Кафтан заняла первое место по программе второго юношеского разряда. Дарья Аксёнова стала второй в той же категории. Полина Васильева взяла бронзу по программе третьего юношеского разряда», – рассказали в пресс-службе.
Соревнования прошли в Москве и собрали более 500 спортсменов со всей России

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#подмосковье
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В первенстве по боксу в Кашире приняли участие 20 спортсменов
06 ноября 2024, 15:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В спортклубе «Кашира» имени Н.П. Елисеева прошло открытое первенство городского округа по боксу. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Победителями стали Даниил Цыба и Дмитрий Климов из Каширы, а также Андрей Гусев, Егор Рыбин, Эрик Арутюнян, Ярослав Смирнов и Николай Шаров из Ожерелья.

Ещё в четырёх парах была зафиксирована ничья.

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#кашира
#подмосковье
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Силкин заявил о проблемах внутри «Динамо»
06 ноября 2024, 15:07

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил о появившихся внутри команды проблемах.
«Кажется, внутри клуба появились проблемы. В какой-то момент Личка посадил на лавку Бальбуэна, хотя до этого многие на него не могли нарадоваться. Он неплохой защитник, в атаке и на стандартах всегда помогал, забивал иногда. Думаю, внутри все не так просто. «Динамо» в последнее время сдаёт. Когда в команде много иностранцев, свои ребята ничего сделать не могут», — поделился в беседе с Metaratings.ru Силкин.

Ранее известный исполнитель и болельщик Дмитрий Маликов раскритиковал игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ, назвав её невнятной.

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#болельщик
#рпл
#футбол
#спорт
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Маликов раскритиковал игру «Динамо» в этом сезоне РПЛ
06 ноября 2024, 14:56

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Известный исполнитель и болельщик Дмитрий Маликов раскритиковал игру «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ, назвав её невнятной.
«А вам нравится, как играет команда? Знаете, пока как-то не очень внятно. Я буду выступать на матче «Динамо» – «Локомотив». Надеюсь, стать для «Динамо» хорошим, добрым талисманом», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru исполнитель.

Также артист признался, что сам играет в футбол по воскресеньям для поддержания формы, встречи с товарищами, а также просто хорошего времяпровождения.

Ранее бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан заявил о том, что в Черногории популярен чемпионат России по футболу. Напомним, на данный момент по итогам 14 туров РПЛ лидером в турнирной таблице является «Краснодар».

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#чемпионат россии
#футбол
#рпл
#артист
#спорт
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Кашчелан заявил о популярности в Черногории чемпионата России
06 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/Pixfly

Бывший тренер «Пари НН» Младен Кашчелан заявил о том, что в Черногории популярен чемпионат России по футболу.
«На Балканах следят за российским футболом. Да и не только из-за тренеров, у нас есть спутниковые каналы, которые каждые выходные транслируют все матчи РПЛ. Чемпионат России в наших странах достаточно популярен», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кашчелан.

Напомним, на данный момент по итогам 14 туров РПЛ лидером в турнирной таблице является «Краснодар».

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что ключевым игроком «Краснодара» является нападающий Джон Кордоба. Так он прокомментировал продление контракта клуба с футболистом.

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#чемпионат россии
#мнение
#рпл
#футболист
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Сушинский заявил о нестабильной игре ЦСКА в этом сезоне КХЛ
06 ноября 2024, 14:40

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий сборной России Максим по хоккею Максим Сушинский оценил игру ЦСКА в этом сезоне КХЛ.
Он отметил нестабильность команды.

«Я смотрю интересные матчи с ЦСКА. Команду очень сильно подбрасывает в этом году. То она 7:0 выигрывает, то 7:0 проигрывает. Пока не смогли молодые хоккеисты заменить ушедших лидеров. Ребята пытаются, но это дело не одного года. Молодёжь не терялась в команде и в прошлом сезоне, но пока она не может заменить лидеров», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.

Ранее китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги питерский СКА.

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Мостовой назвал ключевого игрока «Краснодара»
Мостовой назвал ключевым игроком «Краснодара» Кордобу
06 ноября 2024, 14:33

Джон Кордоба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что ключевым игроком «Краснодара» является нападающий Джон Кордоба.
Так он прокомментировал продление контракта клуба с футболистом.

«Кордоба – лучший нападающий РПЛ и ключевой игрок «Краснодара». Это хорошо, что клуб продлил такого исполнителя, сейчас очень тяжело найти нападающего такого же уровня. Теперь посмотрим, как заиграет Джон после подписания контракта, разные случаи бывают. С ним шансы на чемпионство у «Краснодара» гораздо выше», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от стажировки у Марко Николича в ЦСКА, отметив, что Николич прекрасный тренер.

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