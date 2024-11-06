Червиченко выразил уверенность в продолжении презрения спорта РФ при Трампе

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о том, что российский спорт продолжат презирать на мировой арене даже после избрания президентом США Дональда Трампа.
«Пока идея о том, что мы вернёмся на международную арену при Трампе, похожа на мечты. Большинство спортивных проблем начались у нас при Трампе. Трамп нам не друг. Может, российскому спорту и будет полегче, но пока он просто всем рассказывает, какой он. Всё это предвыборная риторика. Наша страна ничего уступать не будет, так что презирание российского спорта будет продолжаться», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Червиченко.
А депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев, напротив, высказал мнение о том, что избрание Дональда Трампа президентом США, хоть и косвенно, но может помочь снять с российского спорта какие-то санкции.
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