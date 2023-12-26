FT: Из-за неурожая может возникнуть дефицит иранского «золота пустыни»

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Из-за резкого падения урожайности цена на иранский шафран премиум-сортов в нынешнем году выросла до 1 400 долларов за килограмм на внутреннем рынке. Это в два раза дороже, чем в 2022 году.
По сообщению издания The Finantial Times, за границей цена на эту пряность достигает 1 800 долларов за килограмм. Неблагоприятные погодные условия и дефицит воды негативно сказываются на иранском шафранном бизнесе. Производители из области Хорасан в Восточном Иране, известной своими шафрановыми плантациями, сообщили, что в этом году собрали урожай вдвое меньший по сравнению с 2022 годом.
По словам директора шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари, морозная зима, сухая весна и летняя жара до 50 градусов Цельсия отрицательно сказались на посадках пряности. В результате так сократился урожай шафрана и выросла его цена.
Более 90% мирового производства шафрана приходится на Иран. Эту пряность называют «золотом пустыни» за его способность расти в условиях более сухого климата. По словам одного из дилеров центра торговли шафраном, его продажи упали наполовину. Из-за удорожания снизился и экспорт пряности. Производители пряности опасаются, что и внутреннее потребление снизится из-за удорожания жизни на фоне инфляции и санкций.
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По словам директора шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари, морозная зима, сухая весна и летняя жара до 50 градусов Цельсия отрицательно сказались на посадках пряности. В результате так сократился урожай шафрана и выросла его цена.
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Александр Бойцов