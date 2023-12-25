МИД Ирана вручил РФ ноту протеста из-за позиции Москвы по спорным островам

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Временный поверенный в делах России в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Исламской Республики. Там ему была вручена нота протеста в связи с заявлениями, содержащимися в декларации сессии Российско-арабского форума сотрудничества по поводу трёх островов в Персидском заливе.
В ходе 6-й сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко было принято совместное заявление о необходимости мирного разрешения территориального спора между Ираном и ОАЭ. Позже министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан по телефону сообщил своему российскому коллеге о необходимости уважения и территориальной целостности Исламской Республики.
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Александр Бойцов