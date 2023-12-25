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МИД Ирана вручил РФ ноту протеста из-за позиции Москвы по спорным островам

25 декабря 2023, 08:05
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Временный поверенный в делах России в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Исламской Республики. Там ему была вручена нота протеста в связи с заявлениями, содержащимися в декларации сессии Российско-арабского форума сотрудничества по поводу трёх островов в Персидском заливе.

По сообщению информационного агентства Mehr, российскому дипломату было указано, что острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, упомянутые в декларации, принадлежат исключительно Ирану и претензии любой другой страны на эти территории являются неприемлемыми.

В ходе 6-й сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко было принято совместное заявление о необходимости мирного разрешения территориального спора между Ираном и ОАЭ. Позже министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан по телефону сообщил своему российскому коллеге о необходимости уважения и территориальной целостности Исламской Республики.

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Премьер Сербии поблагодарила Россию за информацию о готовящихся беспорядках
Сербия выразила благодарность России за предупреждение о беспорядках в Белграде
25 декабря 2023, 08:30

Фото: istock / Derek Brumby

Российские спецслужбы сообщили коллегами из Сербии о намерениях прозападной оппозиции организовать беспорядки после окончания муниципальных выборов. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink TV призналась, что многие в Белграде восприняли такой сигнал несерьёзно.

«Российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это всё глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнёсся к этому серьёзно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать», — отметила политик.
Она также призвала выразить благодарность спецслужбам России за помощь. Глава кабмина также заверила, что её заявление не найдёт поддержки на Западе.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране нет революции, ситуация держится под контролем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

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Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году
Песков заявил, что Путин не планировал зарубежные визиты на начало 2024 года
25 декабря 2023, 06:18

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки на следующий, 2024 год, передает РИА Новости.
Известно, что в начале года такие поездки не предвидятся, так как сейчас основное внимание уделено внутренним вопросам.

На последней прямой линии, прошедшей 14 декабря, Путин выразил готовность посетить Турцию. Однако, по словам Пескова, конкретные даты пока не определены, они будут выбраны после согласования графиков двух президентов. Планируется, что глава государства посетит страну, как только представится возможность.

В своем рабочем визите в Архангельск 11 декабря, Путин обратил внимание на наклонившиеся дома в регионе. Он отметил, что несмотря на их состояние, они не были включены в категорию ветхого жилья, что вызвало удивление у президента.

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Стало известно о промышленном шпионаже против России
Мантуров обвинил недружественные страны в промышленном шпионаже против РФ
25 декабря 2023, 05:56

Фото: Kremlin.ru

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что страны, не проявляющие дружественности к России, активно занимаются промышленным шпионажем против нее. Эту информацию приводит РИА Новости.
Мантуров уточнил, что такие страны заинтересованы в российских разработках, характеристиках военной продукции и в кадрах с ценными знаниями.

«Это было, есть и, вероятно, будет всегда. Мы видим, что сейчас это даже выходит за рамки просто шпионажа. Вы, возможно, слышали о случаях, когда Служба безопасности России предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса», — пояснил он.
Ранее Мантуров говорил о превосходстве России в сфере производства вооружений. Он отметил, что Россия достигла высокого темпа производства техники раньше, чем западные страны, и планирует сохранить этот темп.

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#россия
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#покушение
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Евродепутат Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев
25 декабря 2023, 05:53

Фото: iStock/sinonimas

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес заявил, что государства ЕС должны понести ответственность за решение выдавать Киеву украинских беженцев, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает CNN.
Ирландский парламентарий таким образом отреагировал на планы эстонских властей начать поиски мужчин призывного возраста из числа мигрантов и отправить их на фронт по просьбе украинской стороны.

«Значит, они хотят швырнуть ещё больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», — высказался Уоллес.

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Названа вероятная причина взрыва в доме в Сириусе
Администрация Сириуса: причиной взрыва в доме, предположительно, стал газ
25 декабря 2023, 03:48

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв в жилом доме на федеральной территории Сириуса в Сочи, по предварительной версии, возник из-за утечки бытового газа, сообщили в пресс-службе администрации.
Это предположение подтверждается тем, что все 114 квартир оборудованы индивидуальными газовыми котлами. Однако точная причина взрыва пока остается неопределенной.

Из-за произошедшего чрезвычайного случая были эвакуированы жильцы 13 квартир. Шесть человек временно разместили в отеле «Гамма Сириус».

Сейчас жителям позволяют зайти в свои квартиры только при сопровождении правоохранительных сотрудников, чтобы забрать личные вещи и документы. Полиция и сотрудники Росгвардии охраняют территорию.

Взрыв в Сириусе произошел ночью 25 декабря. В результате инцидента разрушились балкон и остекление нескольких квартир. Пострадали два человека. На месте происшествия работали 60 спасателей и 19 единиц техники.

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Корабль ВМС США обстрелял разведывательный аппарат хуситов в Красном море
25 декабря 2023, 03:34

Фото: iStock/GWImages

Корабль ВМС США в Красном море обстрелял летательный аппарат хуситов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя йеменского движения Мухаммеда Абделя Саляма.
Представитель военизированного движения отметил, что американские вооружённые силы вели огонь по разведывательному летательному аппарату из нескольких орудий.

Утоняется, что один из снарядов ВМС США взорвался около судна, шедшего из российского порта под флагом Габона.

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Вучич заявил о задержании 35 человек в ходе беспорядков в Белграде
Вучич: в ходе беспорядков у администрации Белграда задержаны более 35 человек
25 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Свыше 35 человек были задержаны по итогам инцидентов перед городской администрацией в Белграде, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.
По его словам, протестующие причинили значительный ущерб государству. В настоящее время ведется поиск некоторых участников беспорядков, которые, как отметил Вучич, будут задержаны в течение ночи.

«Где бы они ни скрывались, им не удастся уйти», — подчеркнул президент.
В ночь на 25 декабря участники протестов перекрыли центральные улицы Белграда и пытались атаковать здание городской администрации. Протесты вспыхнули после проведения парламентских выборов. Демонстранты бросали камни и бутылки в сторону правоохранительных органов, на что полиция ответила слезоточивым газом и разогнала протестующих.

Александар Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации атакой на суверенитет страны со стороны сторонников прозападной оппозиции. Он также отметил, что эта попытка связана с внешним воздействием.

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Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа
Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен фрау Геноцид за начало войны в Газе
25 декабря 2023, 03:02

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли высказала мнение о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, обвинив ее в разжигании конфликта в секторе Газа. Ее комментарии были опубликованы на странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Дейли критиковала действия фон дер Ляйен и связывала ее решения с началом военных действий в Газе. Кроме того, она использовала термин «фрау Геноцид» при обращении к главе ЕК.

«Увы, с такими "защитниками демократии"... Я думаю, что я выражаю мнение многих граждан Европы, когда говорю: "нет, спасибо, фрау Геноцид"», - написала Дейли.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике относительно конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, Парижу следует способствовать снижению напряженности в регионе.

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Сербия поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовящихся беспорядках
Премьер Брнабич: спецслужбы России предупредили Сербию о готовящихся беспорядках
25 декабря 2023, 02:43

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила на телеканале Pink, что информацию о планируемых беспорядках в Белграде спецслужбам Сербии передали их российские коллеги.
Она лично выразила благодарность Москве за предоставленное предупреждение.

«Российская служба безопасности поделилась информацией с нами, но нас обвиняли в распространении дезинформации, что, конечно же, нелепо», — отметила политик.
Она также добавила, что многие другие страны были в курсе готовящихся событий, но не предложили помощи.

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