МИД Ирана вручил РФ ноту протеста из-за позиции Москвы по спорным островам

Временный поверенный в делах России в Тегеране был вызван в министерство иностранных дел Исламской Республики. Там ему была вручена нота протеста в связи с заявлениями, содержащимися в декларации сессии Российско-арабского форума сотрудничества по поводу трёх островов в Персидском заливе.